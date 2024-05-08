Эксперты: При выборе ноутбука нужно обратить внимание на процессор

Posted Сегодня, 11:37
Published Сегодня, 11:37
Modified Сегодня, 11:39
Updated Сегодня, 11:39
У Intel основными линейками являются Core i3, i5, i7 и i9, из которых самый мощный — i9. Кроме того, компания работает над созданием линейки Ultra. Предполагается, что новые процессоры будут еще мощнее, пишет newkhakasiya.online.
Каждая линейка чипов от Intel имеет свою маркировку, содержащую цифры и буквы, указывающие на характеристики и время выпуска чипа. Например, буква Y обозначает энергосбережение, Н — производительность, а U — энергоэффективность. Самые мощные чипы от Intel — из линейки HX.
Характеристики процессоров AMD также определяются маркировкой, где цифры указывают на поколение и мощность. Буква G указывает на наличие встроенной графики, E — на сниженный тепловой пакет, Н — на мощную серию для ноутбуков, U — на урезанную по мощности линейку.
Эксперты отмечают, что у процессоров одного поколения мощность и характеристики примерно одинаковые.
У Apple самые новые модели MacBook, iPad и iPhone работают на процессорах, выпускаемых исключительно самой компанией. Линейки процессоров от Apple представлены тремя видами — M1, M2 и M3, отличающимися временем выпуска. Самая свежая линейка — M3. В зависимости от производительности процессоры от Apple обозначаются как Pro, Max и Ultra.