Эксперты: При выборе ноутбука нужно обратить внимание на процессор

У Apple самые новые модели MacBook, iPad и iPhone работают на процессорах, выпускаемых исключительно самой компанией. Линейки процессоров от Apple представлены тремя видами — M1, M2 и M3, отличающимися временем выпуска. Самая свежая линейка — M3. В зависимости от производительности процессоры от Apple обозначаются как Pro, Max и Ultra.