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Банк ДОМ. РФ профинансирует строительство жилого квартала в Уфе

Банк ДОМ. РФ профинансирует строительство жилого квартала в Уфе

8 мая 2024, 08:53
Фото: 1MI
Банк ДОМ.РФ открыл кредитную линию группе компаний (ГК) «Первый трест» на строительство жилья в Республике Башкортостан. Проектное финансирование в размере 2,1 млрд рублей предоставлено для реализации жилищного проекта общей площадью 38 тыс. кв. м.

На полученные средства в 4 км от центра Уфы девелопер построит вторую очередь жилого комплекса комфорт-класса «Урбаника» для проживания порядка 450 семей.

«Наше сотрудничество с ГК „Первый трест“ носит стратегический и долгосрочный характер. Портфель Банка ДОМ.РФ с застройщиком насчитывает уже 5 жилищных проектов. Новый договор предусматривает в том числе предоставление средств на покупку земельного участка и финансирование предпроектных работ. Нацелены и в дальнейшем оказывать всестороннюю поддержку девелоперу в наращивании объемов строительства и формировании комфортной среды для жизни в Башкирии», — отметил управляющий директор Уральского регионального центра Банка ДОМ.РФ Олег Филиппов.

Договором предусмотрено благоустройство и озеленение придомовой территории. Полностью завершить реализацию проекта планируется в I квартале 2026 года.

«Сотрудничество с Банком ДОМ.РФ в области проектного финансирования — один из аспектов, позволяющих нам воплощать в реальность такие масштабные проекты, как ЖК „Урбаника“. Во всём, начиная с инфраструктуры района и заканчивая квартирами со сценарным проектированием, проект полностью соответствует современным требованиям к качеству жизненного пространства», — сказал застройщик.

По данным портала наш. дом.рф на 8 мая, в Республике Башкортостан строится более 2,8 млн кв. м жилья, из них свыше 94% — с использованием счетов эскроу.

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