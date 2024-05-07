РЭО выступил за создание системы и оператора по распределению просроченных продуктов

Posted Сегодня, 22:33
Published Сегодня, 22:33
Modified Сегодня, 22:33
Updated Сегодня, 22:33
РЭО разработал инициативу в рамках стратегии по сокращению отходообразования в России. Предложение передадут федеральным чиновникам на утверждение, сообщает 56orb.ru.
Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, 17 миллионов тонн отходов в России образуется каждый год, при этом потери продовольственных товаров превышают 40%. Пищевые отходы — это источник выброса более двух миллионов тонн свалочного газа, а стоимость потерянных продуктов оценивается в 1,6 триллиона рублей. Это 12% от оборота розничной торговли продуктами питания в стране, говорит Буцаев.
По его словам, эффективным решением проблемы может стать развитие системы распределения портящихся продуктов и создание ответственного за ее работу оператора. Система должна быть создана с привлечением специализированных организаций и при активном участии сельскохозяйственных производителей, предприятий пищевой промышленности, оптовой и розничной торговли, общепита и гостиничного хозяйства.
«Основной принцип работы системы заключается в сборе оператором системы продовольственной продукции, пригодной к употреблению, и ее распределении между социально незащищенными категориями граждан», — отметил директор по устойчивому развитию РЭО Игорь Забралов.
По его словам, оператором системы можно назначить профильную благотворительную организацию. Она будет взаимодействовать с производителями и продавцами продуктов.
Чтобы система развивалась, необходимо скорректировать законодательство и внести изменения, касающиеся ведения реестра операторов системы распределения продуктов питания, своевременной передачи излишков продовольственных товаров до истечения срока годности операторам системы безвозмездного распределения продуктов питания.