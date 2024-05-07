РЭО выступил за создание системы и оператора по распределению просроченных продуктов

Как отметил гендиректор РЭО Денис Буцаев, 17 миллионов тонн отходов в России образуется каждый год, при этом потери продовольственных товаров превышают 40%. Пищевые отходы — это источник выброса более двух миллионов тонн свалочного газа, а стоимость потерянных продуктов оценивается в 1,6 триллиона рублей. Это 12% от оборота розничной торговли продуктами питания в стране, говорит Буцаев.