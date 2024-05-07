Forbes представил рейтинг самых перспективных российских спортсменов моложе 30 лет

Теннисистка Мирра Андреева была признана женской теннисной ассоциацией WTA «Новичком года» в 2023 году. Свою спортивную карьеру она начала в Красноярске. Изначально Андреева мечтала попасть в топ-150 теннисистов мира, но благодаря успешным выступлениям на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» оказалась на 33-м месте в рейтинге, передает newkhakasiya.online.