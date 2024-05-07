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Published Сегодня, 11:04

Modified Сегодня, 11:06

Updated Сегодня, 11:06

Forbes представил рейтинг самых перспективных российских спортсменов моложе 30 лет

Forbes представил рейтинг самых перспективных российских спортсменов моложе 30 лет

7 мая 2024, 11:04
Фото: Изображение Midjourney
Согласно данным Forbes, в пятерку самых перспективных спортсменов России в возрасте до 30 лет вошли Мирра Андреева, Егор Демин, Евгения Чикунова, Лала Крамаренко и Константин Тюкавин.

Теннисистка Мирра Андреева была признана женской теннисной ассоциацией WTA «Новичком года» в 2023 году. Свою спортивную карьеру она начала в Красноярске. Изначально Андреева мечтала попасть в топ-150 теннисистов мира, но благодаря успешным выступлениям на Уимблдоне и «Ролан Гаррос» оказалась на 33-м месте в рейтинге, передает newkhakasiya.online.

Баскетболист Егор Демин, играющий за клуб «Реал», также вошел в топ рейтинга перспективных российских спортсменов. В 2023 году он стал чемпионом Евролиги Next Generation и дебютировал в основном составе клуба.

Еще одна надежда русского спорта — пловчиха Евгения Чикунова. Спортсменка одержала победу на чемпионате России в 2019 году. В 2021 году она успешно выступила на Олимпиаде в Токио, а в 2024 году установила новый мировой рекорд и завоевала титул чемпионки России.

Лидером российской сборной по художественной гимнастике после ухода сестер Авериных из спорта стала Лала Крамаренко. В этом году она победила на всех соревнованиях чемпионата России.

В пятерку перспективных молодых спортсменов также вошел нападающий футбольного клуба «Динамо» Константин Тюкавин, который успешно выступил на чемпионате России и стал одним из самых популярных спортсменов страны в 2023 году.

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