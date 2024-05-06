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Published Сегодня, 10:03

Modified Сегодня, 12:23

Updated Сегодня, 12:23

В Башкирии от коронавируса с начала года погибли 42 человека

В Башкирии от коронавируса с начала года погибли 42 человека

6 мая 2024, 10:03
Фото: PxHere
В Башкирии за минувшие сутки по данным на 6 мая зафиксировали 29 заболеваний коронавирусом. Такую информацию озвучил глава регионального Минздрава Айрат Рахматуллин.

Всего в больницах республики лежат 118 инфицированных COVID-19. При этом 1577 человек проходят лечение амбулаторно. 28 пациентов за сутки были выписаны.

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Как сообщили Mkset в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, с начала года от коронавируса погибли 42 жителя региона.

Коронавирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными серотипами коронавирусов. Характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации и синдромом поражения респираторного тракта, в основном верхних и средних его отделов — носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов.

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#Общество#Уфа#Башкортостан#Новости Башкирии#Здравоохранение#Болезнь#Коронавирус#COVID-19
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