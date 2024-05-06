В Башкирии от коронавируса с начала года погибли 42 человека

Posted Сегодня, 10:03
Published Сегодня, 10:03
Modified Сегодня, 12:23
Updated Сегодня, 12:23
Всего в больницах республики лежат 118 инфицированных COVID-19. При этом 1577 человек проходят лечение амбулаторно. 28 пациентов за сутки были выписаны.
Как сообщили Mkset в пресс-службе министерства здравоохранения Башкирии, с начала года от коронавируса погибли 42 жителя региона.
Коронавирусная инфекция — это группа острых инфекционных заболеваний, вызываемых различными серотипами коронавирусов. Характеризуется синдромом общей инфекционной интоксикации и синдромом поражения респираторного тракта, в основном верхних и средних его отделов — носа, глотки, гортани, трахеи и бронхов.