9 мая в Башкирии пройдёт под Знаменем Победы

Также Председатель Госсобрания напомнил, что Кодексом Республики Башкортостан предусмотрена ответственность за нарушение данного закона об административных правонарушениях. Штраф для должностных лиц составляет от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 тысяч до 25 тысяч рублей.