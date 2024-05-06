9 мая в Башкирии пройдёт под Знаменем Победы

Posted Сегодня, 06:20
Published Сегодня, 06:20
Modified Сегодня, 08:28
Updated Сегодня, 08:28
Стало известно, что в День Победы на зданиях органов государственной власти и местного самоуправления будут вывешиваться копии Знамени Победы. Об этом сообщил Председатель Государственного Собрания Константин Толкачев. Как отметил спикер парламента, в Башкирии действуют законы, которые регламентируют использование символа Победы нашей страны во Великой Отечественной войне.
— «Порядок их использования регламентирован республиканским законом. Документом установлен также порядок использования копий Знамени Победы при проведении органами власти торжественных мероприятий, при возложении венков к памятникам Великой Отечественной войны,» — отметил Толкачев.
Также Председатель Госсобрания напомнил, что Кодексом Республики Башкортостан предусмотрена ответственность за нарушение данного закона об административных правонарушениях. Штраф для должностных лиц составляет от 10 тысяч до 15 тысяч рублей, а для юридических лиц — от 20 тысяч до 25 тысяч рублей.
Отметим, Знамя Победы имеет особый смысл. Оно является одним из главных символов национальной идентичности и символом единства народа перед историческими испытаниями. Поднятие Знамени Победы — это не просто торжественный ритуал. Это выражение благодарности современников поколению, которое победило в жестокой схватке с фашизмом, подчеркнули парламентарии.
Накануне состоялась первая репетиция парада Победы, которая прошла на площади перед Горсоветом в Уфе. Известно, что 22 парадных расчета примут участие в торжественном шествии 9 мая. В число участников торжественного строя войдут и военнослужащие добровольческого мотострелкового полка «Башкортостан», которые приехали домой на краткосрочный отпуск из зоны СВО, а также кавалерийское и кинологическое подразделения МВД.
В мэрии столицы также сообщили, что на параде будет представлена механизированная колонна, состоящая из семи единиц военной техники времен Великой Отечественной войны из Музея Вадима Задорожного, а также девять единиц современной военной и служебной техники из Уфимского территориального гарнизона.
Следующая репетиция парада Победы запланирована на 7 мая.