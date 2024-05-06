Китайская грамота: уфимцев напугал сбой при оплате ЖКУ

Напомним, ранее жители Башкирии столкнулись с трудностями при использовании приложения банка «Тинькофф». Проблемы зарегистрировали после 16:00 по московскому времени. Судя по данным портала DownDetector, у 72% пользователей просто не работает сервис. Еще четверть обращений связаны со сбоем в приложении, а 3% заметили проблемы со входом.