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Posted Сегодня, 06:48

Published Сегодня, 06:48

Modified Сегодня, 08:30

Updated Сегодня, 08:30

Жители Уфы столкнулись с трудностями при оплате коммунальных услуг

Китайская грамота: уфимцев напугал сбой при оплате ЖКУ

6 мая 2024, 06:48
Фото: 1MI

Жители Уфы столкнулись с трудностями при оплате коммунальных услуг

Уфимцы обнаружили странность при попытке произвести оплату по QR-коду.

Потребителей МУП «Уфимские инженерные сети» предупредили о сбое в приложении Сбербанка при оплате услуг. Специалисты предприятия обратились к потребителям с просьбой не использовать QR-код, размещенный на квитанциях за апрель при оплате услуг через «Сбер». В этом случае рекомендуется вводить данные вручную.

При попытке оплаты в приложении возникают реквизиты зарубежного банкаПри попытке оплаты в приложении возникают реквизиты зарубежного банка
При попытке оплаты в приложении возникают реквизиты зарубежного банка
Фото: МУП УИС
— В банковском приложении произошел сбой — при сканировании QR-кода происходит замещение получателя платежа. Специалисты банка работают над решением проблемы. Оплатить услуги МУП УИС при помощи QR-кода можно через приложения других банков. При оплате через приложение Сбербанка просим вводить платежные данные в ручном режиме, — пояснили в МУП УИС.

Напомним, ранее жители Башкирии столкнулись с трудностями при использовании приложения банка «Тинькофф». Проблемы зарегистрировали после 16:00 по московскому времени. Судя по данным портала DownDetector, у 72% пользователей просто не работает сервис. Еще четверть обращений связаны со сбоем в приложении, а 3% заметили проблемы со входом.

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