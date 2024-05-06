Китайская грамота: уфимцев напугал сбой при оплате ЖКУ

Posted Сегодня, 06:48
Published Сегодня, 06:48
Modified Сегодня, 08:30
Updated Сегодня, 08:30
Потребителей МУП «Уфимские инженерные сети» предупредили о сбое в приложении Сбербанка при оплате услуг. Специалисты предприятия обратились к потребителям с просьбой не использовать QR-код, размещенный на квитанциях за апрель при оплате услуг через «Сбер». В этом случае рекомендуется вводить данные вручную.
— В банковском приложении произошел сбой — при сканировании QR-кода происходит замещение получателя платежа. Специалисты банка работают над решением проблемы. Оплатить услуги МУП УИС при помощи QR-кода можно через приложения других банков. При оплате через приложение Сбербанка просим вводить платежные данные в ручном режиме, — пояснили в МУП УИС.
Напомним, ранее жители Башкирии столкнулись с трудностями при использовании приложения банка «Тинькофф». Проблемы зарегистрировали после 16:00 по московскому времени. Судя по данным портала DownDetector, у 72% пользователей просто не работает сервис. Еще четверть обращений связаны со сбоем в приложении, а 3% заметили проблемы со входом.