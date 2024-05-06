Названы лучшие стрижки для женщин 50+ на седые и платиновые волосы

Женщинам после пятидесяти вовсе не обязательно скрывать свою седину, считают стилисты. В настоящее время очень популярны такие оттенки волос, как платиновый и серебристый. Для седых волос можно подобрать эффектную современную стрижку.

Пикси — это стрижка, подходящая для женщин любого возраста. Особой популярностью она пользуется у зрелых дам, так как хорошо маскирует редеющие волосы. Пикси выглядит наиболее стильно, когда волосы немного небрежно взлохмачены, передает newia.ru. На седых волосах также отлично смотрится стрижка боб. Благодаря завивающимся кончикам и объему у корней, эта прическа освежает женский образ и помогает скорректировать овал лица. Профессионалы отмечают, что для седых волос идеально подходят асимметричные стрижки. Бикси — это стрижка, очень похожая на пикси. Только делается она на более длинные пряди, а не на короткие. Стрижка помпадур отличается очень короткими волосами по бокам и сзади, а сверху остаются длинные пряди, которые стилисты аккуратно укладывают в хохолок. Эксперты подчеркивают, что при наличии седины важно, чтобы лицо было максимально ухоженным, а волосы были уложены в аккуратную прическу.