Названы лучшие стрижки для женщин 50+ на седые и платиновые волосы

Posted Сегодня, 11:59
Published Сегодня, 11:59
Modified Сегодня, 11:59
Updated Сегодня, 11:59
Пикси — это стрижка, подходящая для женщин любого возраста. Особой популярностью она пользуется у зрелых дам, так как хорошо маскирует редеющие волосы. Пикси выглядит наиболее стильно, когда волосы немного небрежно взлохмачены, передает newia.ru.
На седых волосах также отлично смотрится стрижка боб. Благодаря завивающимся кончикам и объему у корней, эта прическа освежает женский образ и помогает скорректировать овал лица. Профессионалы отмечают, что для седых волос идеально подходят асимметричные стрижки.
Бикси — это стрижка, очень похожая на пикси. Только делается она на более длинные пряди, а не на короткие.
Стрижка помпадур отличается очень короткими волосами по бокам и сзади, а сверху остаются длинные пряди, которые стилисты аккуратно укладывают в хохолок.
Эксперты подчеркивают, что при наличии седины важно, чтобы лицо было максимально ухоженным, а волосы были уложены в аккуратную прическу.