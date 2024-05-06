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Published Сегодня, 14:10

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Updated Сегодня, 14:12

В Уфе следователи начали проверку после травмирования женщины во время урагана

В Уфе следователи начали проверку после травмирования женщины во время урагана

6 мая 2024, 14:10
Фото: Следком
Следственный комитет возбудил проверку после того, как ураган опрокинул на жительницу Уфы ограждение. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Согласно данным СК, женщина получила ушиб поясницы и травмировала ногу. Для оказания помощи ее направили в больницу. В МЧС ранее сообщали, что пострадавшую перевели на амбулаторное лечение.

«В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью дачи правовой оценки ситуации», — гласит публикация Следственного комитета.
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Напомним, ранее из-за разбушевавшейся в республике непогоды в Уфе пострадала женщина. Сильный ветер снес ограду на строительном объекте, в результате предмет упал на прохожую.

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