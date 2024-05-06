В Уфе следователи начали проверку после травмирования женщины во время урагана

Posted Сегодня, 14:10
Published Сегодня, 14:10
Modified Сегодня, 14:12
Updated Сегодня, 14:12
Согласно данным СК, женщина получила ушиб поясницы и травмировала ногу. Для оказания помощи ее направили в больницу. В МЧС ранее сообщали, что пострадавшую перевели на амбулаторное лечение.
«В настоящее время организован комплекс проверочных мероприятий с целью дачи правовой оценки ситуации», — гласит публикация Следственного комитета.
Напомним, ранее из-за разбушевавшейся в республике непогоды в Уфе пострадала женщина. Сильный ветер снес ограду на строительном объекте, в результате предмет упал на прохожую.