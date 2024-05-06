6 важных правил наследников британской королевской семьи

Posted Сегодня, 13:38
Published Сегодня, 13:38
Modified Сегодня, 14:01
Updated Сегодня, 14:01
Newia выяснил, каким правилам приходится следовать детям из монаршей семьи.
Даже если королевская пара захочет узнать пол ребенка — эту новость они тоже обязаны раскрыть.
Получить права несмотря на наличие личных водителей должен каждый из наследников. Однако Елизавета II была единственным исключением из этого правила в королевской семье. Ей было дозволено водить без прав.
Семья Винздоров должна быть поголовно крещенной, так как монарх — это глава церкви.
Умение вести себя на публике и понимание того, что именно народ ожидает от королевсокой семьи, развивается с юных лет. Поэтому преемники всегда посещают важные мероприятия.
Как в участии в королевских мероприятиях, обучение этикету начинается в юном, но уже более осознанном возрасте. Детей учат не только манерам, но даже постановке голоса и реверансу.
Несомненно, правило было придумано, в целях безопасности. Королевская династия должна продолжаться. Исключение для совместного путешествия возможно лишь с разрешения монарха.