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Posted Сегодня, 13:38

Published Сегодня, 13:38

Modified Сегодня, 14:01

Updated Сегодня, 14:01

6 важных правил наследников британской королевской семьи

6 важных правил наследников британской королевской семьи

6 мая 2024, 13:38
Фото: Clarence House
Как оказалось, жизнь преемников королевской семьи подчинена строгим правилам протокола.

Newia выяснил, каким правилам приходится следовать детям из монаршей семьи.

  • Информация о беременности королевы должна быть оглашена народу

Даже если королевская пара захочет узнать пол ребенка — эту новость они тоже обязаны раскрыть.

  • Наследники должны уметь водить

Получить права несмотря на наличие личных водителей должен каждый из наследников. Однако Елизавета II была единственным исключением из этого правила в королевской семье. Ей было дозволено водить без прав.

  • Дети обязаны быть крещенными

Семья Винздоров должна быть поголовно крещенной, так как монарх — это глава церкви.

  • Участие во всех королевских мероприятиях

Умение вести себя на публике и понимание того, что именно народ ожидает от королевсокой семьи, развивается с юных лет. Поэтому преемники всегда посещают важные мероприятия.

  • Строгий этикет

Как в участии в королевских мероприятиях, обучение этикету начинается в юном, но уже более осознанном возрасте. Детей учат не только манерам, но даже постановке голоса и реверансу.

  • Путешествовать прямым наследникам вместе — нельзя!

Несомненно, правило было придумано, в целях безопасности. Королевская династия должна продолжаться. Исключение для совместного путешествия возможно лишь с разрешения монарха.

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