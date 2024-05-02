В начале 2024 года продолжился рост доходности краткосрочных вкладов

Следует отметить, что динамика ключевой ставки почти не оказывает влияния на валютные вклады. Максимальная динамика наблюдается по вкладам в юанях. Например, ставка по годовому вкладу выросла до 3,42%. При этом по ним наблюдается продолжение роста ставок, хотя и не столь стремительными темпами, как во втором полугодии минувшего года. При этом, в отличие от вкладов в рублях, ставки здесь значительно выросли по долгосрочным вкладам, которые и так были выше ставок по краткосрочным, пишет gorod55.ru.