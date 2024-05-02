В начале 2024 года продолжился рост доходности краткосрочных вкладов

Posted Сегодня, 10:33
Published Сегодня, 10:33
Modified Сегодня, 10:33
Updated Сегодня, 10:33
По информации ЦБ РФ, февральский приток денежных средств в банки достиг рекордного значения для этого месяца, составив 1,1 трлн рублей.
По мнению специалистов, рост потребления связан с опережающей динамикой реальных зарплат и увеличением объемов соцвыплат; в то же время граждане продолжают открывать краткосрочные банковские вклады. Благодаря жёсткой политике Центробанка доходность вкладов увеличилась на 0, 7 п. п. В настоящее время на счетах и вкладах физических лиц находится 46,1 трлн рублей. Согласно экспертным оценкам, на сегодняшний день вклады являются наиболее популярным среди россиян способом вложения денежных средств. Их привлекательность объясняется высоким уровнем ставок. И, как сообщают в Центробанке, ранее второго полугодия текущего года снижения ставок не предвидится.
Следует отметить, что динамика ключевой ставки почти не оказывает влияния на валютные вклады. Максимальная динамика наблюдается по вкладам в юанях. Например, ставка по годовому вкладу выросла до 3,42%. При этом по ним наблюдается продолжение роста ставок, хотя и не столь стремительными темпами, как во втором полугодии минувшего года. При этом, в отличие от вкладов в рублях, ставки здесь значительно выросли по долгосрочным вкладам, которые и так были выше ставок по краткосрочным, пишет gorod55.ru.
Ряд банков предлагает клиентам вклады в дирхамах, однако средняя доходность по ним практически не изменилась.
По данным аналитиков «Финам», темпы охлаждения кредитного рынка физических лиц не соответствуют масштабу ужесточения ДКП. В прогнозы Центробанка вписывается динамика ипотеки, за счет чего можно спрогнозировать общее охлаждение рынка. Тем не менее потребительское кредитование продолжает рост, а рынок автокредитов вообще бьет все рекорды.
Уровень потребительского кредитования в феврале оказался аналогичным январскому — ежемесячный прирост составил 0,9%.
В I квартале текущего года индекс ставок по кредитам вырос на 2,27%, достигнув 28,4% годовых. Разница с текущим уровнем ключевой ставки составила 12,4 процентного пункта. Известно, что в 2022 году максимальное отклонение индекса было зафиксировано на уровне 13 процентных пунктов. То есть влияние ужесточения ДКП на кредитные продукты не прекращается. До тех пор, пока потребители не изменят свой настрой на более консервативный, а регулятор не начнет смягчать ДКП, россиянам не следует ждать снижения ставок по кредитам.