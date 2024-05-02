mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 10:33

Published Сегодня, 10:33

Modified Сегодня, 10:33

Updated Сегодня, 10:33

В начале 2024 года продолжился рост доходности краткосрочных вкладов

В начале 2024 года продолжился рост доходности краткосрочных вкладов

2 мая 2024, 10:33
Фото: Изображение Midjourney
По данным финансовых аналитиков, в первом квартале текущего года отмечается продолжение роста потребительской активности. А благодаря высокой ставке Центробанка российские граждане все чаще выбирают банковские вклады в качестве способа хранения капитала.

По информации ЦБ РФ, февральский приток денежных средств в банки достиг рекордного значения для этого месяца, составив 1,1 трлн рублей.

По мнению специалистов, рост потребления связан с опережающей динамикой реальных зарплат и увеличением объемов соцвыплат; в то же время граждане продолжают открывать краткосрочные банковские вклады. Благодаря жёсткой политике Центробанка доходность вкладов увеличилась на 0, 7 п. п. В настоящее время на счетах и вкладах физических лиц находится 46,1 трлн рублей. Согласно экспертным оценкам, на сегодняшний день вклады являются наиболее популярным среди россиян способом вложения денежных средств. Их привлекательность объясняется высоким уровнем ставок. И, как сообщают в Центробанке, ранее второго полугодия текущего года снижения ставок не предвидится.

Следует отметить, что динамика ключевой ставки почти не оказывает влияния на валютные вклады. Максимальная динамика наблюдается по вкладам в юанях. Например, ставка по годовому вкладу выросла до 3,42%. При этом по ним наблюдается продолжение роста ставок, хотя и не столь стремительными темпами, как во втором полугодии минувшего года. При этом, в отличие от вкладов в рублях, ставки здесь значительно выросли по долгосрочным вкладам, которые и так были выше ставок по краткосрочным, пишет gorod55.ru.

Ряд банков предлагает клиентам вклады в дирхамах, однако средняя доходность по ним практически не изменилась.

По данным аналитиков «Финам», темпы охлаждения кредитного рынка физических лиц не соответствуют масштабу ужесточения ДКП. В прогнозы Центробанка вписывается динамика ипотеки, за счет чего можно спрогнозировать общее охлаждение рынка. Тем не менее потребительское кредитование продолжает рост, а рынок автокредитов вообще бьет все рекорды.

Уровень потребительского кредитования в феврале оказался аналогичным январскому — ежемесячный прирост составил 0,9%.

В I квартале текущего года индекс ставок по кредитам вырос на 2,27%, достигнув 28,4% годовых. Разница с текущим уровнем ключевой ставки составила 12,4 процентного пункта. Известно, что в 2022 году максимальное отклонение индекса было зафиксировано на уровне 13 процентных пунктов. То есть влияние ужесточения ДКП на кредитные продукты не прекращается. До тех пор, пока потребители не изменят свой настрой на более консервативный, а регулятор не начнет смягчать ДКП, россиянам не следует ждать снижения ставок по кредитам.

Подпишитесь
Ударил бутылкой ребенка: что известно о прошлом юноши, зарезавшего мужчину в Уфе
Сегодня, 08:46
Певица из Башкирии попала в рейтинг Forbes
Сегодня, 08:32
Водитель перевернул автомобиль и сбежал с места ДТП в Уфе
Сегодня, 07:18
Чиновниками Уфы из-за ₽600000 заинтересовалась прокуратура
Сегодня, 06:27
В Уфе на два дня перекроют важную дорогу
Сегодня, 06:14
Заводу «Москвич» не грозит банкротство
Сегодня, 06:57
"