Сбалансированное питание помогает похудеть и сохранить мышцы

Энергию, необходимую для жизнедеятельности, организм может получать не только из углеводов, но и из белков и жиров. Поэтому для достижения цели снижения веса рекомендуется ограничить потребление простых углеводов (сахара), но не исключать сложные углеводы, которые могут разнообразить рацион. Рацион может состоять на 50 — 60% из жиров, на 20 — 30% из белков и на 10 — 20% из углеводов.