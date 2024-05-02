Сбалансированное питание помогает похудеть и сохранить мышцы

Posted Сегодня, 09:59
Published Сегодня, 09:59
Modified Сегодня, 09:59
Updated Сегодня, 09:59
Организм человека состоит из белков и жиров, поэтому их потребление важно даже в период диеты. В рационе должны присутствовать цельномолочные продукты, мясо, морепродукты, субпродукты и другие источники белков и жиров, пишет newkhakasiya.online.
Энергию, необходимую для жизнедеятельности, организм может получать не только из углеводов, но и из белков и жиров. Поэтому для достижения цели снижения веса рекомендуется ограничить потребление простых углеводов (сахара), но не исключать сложные углеводы, которые могут разнообразить рацион. Рацион может состоять на 50 — 60% из жиров, на 20 — 30% из белков и на 10 — 20% из углеводов.
Важно употреблять пищу не реже трех раз в день в небольших порциях, пить достаточное количество воды, избегать употребления пищи поздно вечером, отказываться от напитков с сахаром, не забывать о фруктах и овощах. Их можно использовать в качестве перекусов при появлении чувства голода. Рекомендуется исключить из рациона все продукты, содержащие сахар, муку и маргарин.