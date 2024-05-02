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Posted Сегодня, 09:59

Published Сегодня, 09:59

Modified Сегодня, 09:59

Updated Сегодня, 09:59

Сбалансированное питание помогает похудеть и сохранить мышцы

Сбалансированное питание помогает похудеть и сохранить мышцы

2 мая 2024, 09:59
Эксперты в области питания утверждают, что сокращение калорийности потребляемой пищи — это не единственный момент, о котором нужно заботиться во время диеты. Для эффективного снижения веса необходимо придерживаться сбалансированного рациона.

Организм человека состоит из белков и жиров, поэтому их потребление важно даже в период диеты. В рационе должны присутствовать цельномолочные продукты, мясо, морепродукты, субпродукты и другие источники белков и жиров, пишет newkhakasiya.online.

Энергию, необходимую для жизнедеятельности, организм может получать не только из углеводов, но и из белков и жиров. Поэтому для достижения цели снижения веса рекомендуется ограничить потребление простых углеводов (сахара), но не исключать сложные углеводы, которые могут разнообразить рацион. Рацион может состоять на 50 — 60% из жиров, на 20 — 30% из белков и на 10 — 20% из углеводов.

Важно употреблять пищу не реже трех раз в день в небольших порциях, пить достаточное количество воды, избегать употребления пищи поздно вечером, отказываться от напитков с сахаром, не забывать о фруктах и овощах. Их можно использовать в качестве перекусов при появлении чувства голода. Рекомендуется исключить из рациона все продукты, содержащие сахар, муку и маргарин.

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