Сколько денег нужно на выживание в Башкирии

Росстат озвучил данные о суммах «выживания» в регионах России за март 2024 года. Эти сведения содержатся в докладе ведомства о социально-экономическом положении страны. Сумму, необходимую для «выживания» в каждом из регионах и городах федерального значения, эксперты определяли в соотвествии с текущей стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг.