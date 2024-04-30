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Сколько денег нужно на выживание в Башкирии

Сколько денег нужно на выживание в Башкирии

30 апреля 2024, 04:35
Фото: mkset.ru
Росстат опубликовал данные о стоимости минимального фиксированного набора товара и услуг в регионах России.

Росстат озвучил данные о суммах «выживания» в регионах России за март 2024 года. Эти сведения содержатся в докладе ведомства о социально-экономическом положении страны. Сумму, необходимую для «выживания» в каждом из регионах и городах федерального значения, эксперты определяли в соотвествии с текущей стоимостью фиксированного набора потребительских товаров и услуг.

В Башкирии в марте она достигла ₽19 721 в месяц в расчете на одного человека. Рост стоимости вырос за месяц на 1,4%. Впрочем, эта сумма остается меньше среднего значения по России, которое составляет в марте ₽21 801.

Дороже всего «выживать» на Чукотке (₽35 865 рублей), Камчатке (₽33 380) и в Москве (₽32 010).

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#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Деньги#Башкортостан#Росстат
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