«Нужны деньги»: глава района записал грустное обращение к землякам из Башкирии

— История такова: сейчас нам нужно набрать 24 000 голосов. 19 000 мы уже набрали, осталось всего 5 000. Но осталось всего 3-4 голосования. Поэтому обращаюсь к вам: поддержите, помогите — без вас мы просто этого не сделаем, — сказал глава администрации Белорецкого района Башкортостана Андрей Иванюта на видео. — Будет очень, очень обидно упустить такую возможность!