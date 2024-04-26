«Нужны деньги»: глава района записал грустное обращение к землякам из Башкирии

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Глава администрации Белорецкого района Башкортостана Андрей Иванюта разместил на своей странице во «Вконтакте» обращение к своим землякам. Чиновник в своём видео сетует на низкую активность жителей района в голосовании за объекты благоустройства. По словам Андрея Иванюты, сейчас администрация района пытается получить деньги на благоустройство. Для получения денег нужно набрать нужное количество голосов.
— История такова: сейчас нам нужно набрать 24 000 голосов. 19 000 мы уже набрали, осталось всего 5 000. Но осталось всего 3-4 голосования. Поэтому обращаюсь к вам: поддержите, помогите — без вас мы просто этого не сделаем, — сказал глава администрации Белорецкого района Башкортостана Андрей Иванюта на видео. — Будет очень, очень обидно упустить такую возможность!
Ролик Андрея Иванюты собрал в «ВК» уже более 12 000 просмотров. Судя по комментариям пользователей соцсети, их мало интересует благоустройство и украшение района. У них на повестке совсем иные проблемы.
— Дороги и светофоры в городе!
— Хватит собирать фиктивные голоса и отмывать бюджет на ненужные никому парки, когда у вас светофоры в городе не работают и снег вовремя не убирают. Каждый житель города имеет право выбрать то, что нужно ему в городе, а не ваш предложенный выбор. Лучше бы устроили живой приём в администрации для всех жителей без исключения!
— Дороги ремонтируйте сначала, а потом и парки, и все остальное!
— С больниц Белорецка ремонт надо бы начать сначала, а потом уж благоустройством города
— Зачем на пляже сделали деревянные дорожки? Тоже деньги отмывали? Дорожки вспучило, следующий этап — дорожки развалятся.
— Когда начнут благоустраивать с. Железнодорожный. Люди живут по сей день в бараках, когда можно было на месте построить новое благоустроенное жить.
Напомним, с 15 марта по 30 апреля в России проходит рейтинговое голосование по отбору общественных территорий и дизайн‑проектов благоустройства. «Основная цель — сделать города комфортнее для жителей, повысить индекс качества городской среды. Вдвое сократить количество городов с неблагоприятной средой. Вовлечь граждан в процесс благоустройства городов», указано на сайте для голосования.