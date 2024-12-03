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Росстат

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Декабрь
Жителям Башкирии сложно откладывать деньги
3 декабря, 10:13
В Башкирии получают меньше, а тратят — одинаково с Татарстаном
2 декабря, 18:43
Ноябрь
В Башкирии выросли зарплаты
29 ноября, 14:04
Курс рубля в Уфе упал до уровня начала СВО
28 ноября, 04:27
Десерт за ₽103`000 подадут на форуме «Россия-Казахстан»
24 ноября, 15:54
Уфимцы гробят здоровье из-за денег
14 ноября, 16:53
В Башкирии взлетели зарплаты
11 ноября, 19:13
В Башкирии обесценивается бизнес
9 ноября, 09:51
Октябрь
Сегодня в Уфе: ЖКХ-челленджи, облавы и сытые хоккеисты
23 октября, 19:00
Как получать по ₽120 000 жителям Башкирии
17 октября, 11:12
Цены на продукты взлетели в Башкирии
16 октября, 19:09
Башкирия будет кормить Китай
14 октября, 10:12
Башкирия приняла две тысячи мигрантов
7 октября, 14:35
В Уфе ищут согласных работать за ₽150000
6 октября, 14:18
Сентябрь
В Башкирии насчитали более сотни долгожителей
29 сентября, 04:45
Фитоняшкам придется несладко в Башкирии
26 сентября, 19:55
Бананы выросли в Башкирии
19 сентября, 14:01
Башкирия превращается в край разведёнок
15 сентября, 13:48
Бизнес Башкирии обесценивается
5 сентября, 18:50
Forbes признал Башкирию VIP-регионом
3 сентября, 07:40

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