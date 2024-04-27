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Published Сегодня, 09:17

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Updated Сегодня, 09:22

В Уфе объявлено штормовое предупреждение

В Уфе объявлено штормовое предупреждение

27 апреля 2024, 09:17
Фото: 1MI
Жителей города предупреждают о резком усилении ветра. По данным синоптиков, его скорость будет достигать 22 м/с, что соответствует категории штормового.

В Уфе ожидается шквалистое усиление ветра до 22 м/с, сообщает БашУГМС. Сильный ветер прогнозируется в столице Башкирии днем в воскресенье, 28 апреля. При этом ожидается небольшой дождь при теплой погоде.

— Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17°, днем +23…+25°, — сообщает прогноз синоптиков управление гражданской защиты Уфы.

Напомним, при усилении ветра следует избегать нахождения рядом с деревьями, электроопорами, заборами, рекламными щитами, хрупкими конструкциями.

#Юлия Литвиненко#Общество#Уфа#Погода#Башкортостан#Ветер#Шторм
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