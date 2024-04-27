В Уфе объявлено штормовое предупреждение

В Уфе ожидается шквалистое усиление ветра до 22 м/с, сообщает БашУГМС. Сильный ветер прогнозируется в столице Башкирии днем в воскресенье, 28 апреля. При этом ожидается небольшой дождь при теплой погоде.



— Ночью без существенных осадков, днем кратковременный дождь. Ветер юго-западный, западный 7-12 м/с, днем местами шквалистое усиление ветра до 22 м/с. Температура воздуха ночью +15…+17°, днем +23…+25°, — сообщает прогноз синоптиков управление гражданской защиты Уфы.