Психолог Мартынов посоветовал подросткам принимать омегу-3 в период экзаменов

Согласно Мартынову, при интенсивных умственных нагрузках в период подготовки к экзаменам внимание подростка может ухудшиться. Поэтому очень важно обеспечить поддержку ребенка в этот период. Если у подростка появляются симптомы ПРЛ или он чувствует, что что-то не так, рекомендуется обратиться к психотерапевту, специализирующемуся на работе с подростками. Иногда для точного диагноза ПРЛ может потребоваться фармакотерапия. Недавние исследования показали, что омега-3 улучшает когнитивные функции и может быть хорошим дополнением к психологической терапии. Также важна работа со семьей, чтобы пациент с ПРЛ получал поддержку от близких людей.