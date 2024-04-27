Психолог Мартынов посоветовал подросткам принимать омегу-3 в период экзаменов

Posted Сегодня, 14:36
Published Сегодня, 14:36
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Updated Сегодня, 14:42
По результатам тестирования, проведенного Международным институтом психосоматического здоровья, у 20% подростков было диагностировано ПРЛ, пишут «Известия».
ПРЛ — это психическое расстройство, характеризующееся эмоциональной неустойчивостью, тревожностью и трудностями в общении с другими людьми. В период подросткового возраста особенно выражены эмоциональная нестабильность и перепады настроения, связанные с гормональными изменениями. Однако, не все эти состояния являются признаками ПРЛ. Чтобы поддержать организм в сложный период, включая время повышенной умственной нагрузки, рекомендуется пройти индивидуальную терапию, а также принимать омегу-3.
Согласно Мартынову, при интенсивных умственных нагрузках в период подготовки к экзаменам внимание подростка может ухудшиться. Поэтому очень важно обеспечить поддержку ребенка в этот период. Если у подростка появляются симптомы ПРЛ или он чувствует, что что-то не так, рекомендуется обратиться к психотерапевту, специализирующемуся на работе с подростками. Иногда для точного диагноза ПРЛ может потребоваться фармакотерапия. Недавние исследования показали, что омега-3 улучшает когнитивные функции и может быть хорошим дополнением к психологической терапии. Также важна работа со семьей, чтобы пациент с ПРЛ получал поддержку от близких людей.