mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 14:36

Published Сегодня, 14:36

Modified Сегодня, 14:42

Updated Сегодня, 14:42

Психолог Мартынов посоветовал подросткам принимать омегу-3 в период экзаменов

Психолог Мартынов посоветовал подросткам принимать омегу-3 в период экзаменов

27 апреля 2024, 14:36
Фото: Изображение Midjourney
Период экзаменов является стрессовым временем для подростков. В это время могут проявляться различные заболевания и расстройства личности, такие как пограничное расстройство личности (ПРЛ), сообщает клинический психолог Сергей Мартынов.

По результатам тестирования, проведенного Международным институтом психосоматического здоровья, у 20% подростков было диагностировано ПРЛ, пишут «Известия».

ПРЛ — это психическое расстройство, характеризующееся эмоциональной неустойчивостью, тревожностью и трудностями в общении с другими людьми. В период подросткового возраста особенно выражены эмоциональная нестабильность и перепады настроения, связанные с гормональными изменениями. Однако, не все эти состояния являются признаками ПРЛ. Чтобы поддержать организм в сложный период, включая время повышенной умственной нагрузки, рекомендуется пройти индивидуальную терапию, а также принимать омегу-3.

Согласно Мартынову, при интенсивных умственных нагрузках в период подготовки к экзаменам внимание подростка может ухудшиться. Поэтому очень важно обеспечить поддержку ребенка в этот период. Если у подростка появляются симптомы ПРЛ или он чувствует, что что-то не так, рекомендуется обратиться к психотерапевту, специализирующемуся на работе с подростками. Иногда для точного диагноза ПРЛ может потребоваться фармакотерапия. Недавние исследования показали, что омега-3 улучшает когнитивные функции и может быть хорошим дополнением к психологической терапии. Также важна работа со семьей, чтобы пациент с ПРЛ получал поддержку от близких людей.

Подпишитесь
Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки
Сегодня, 07:41
В Башкирии обсуждают повышение стоимости проезда в общественном транспорте
Сегодня, 08:12
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
Сегодня, 08:18
Взрыв в Уфе: реакция горожан на ЧП в Цыганской поляне
Сегодня, 07:05
«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан
Сегодня, 07:02
Куда жители Башкирии уедут на майские праздники
Сегодня, 06:52
"