Эксперт рассказал, в каких случаях можно отказаться от наследства

Общеизвестно, что по закону нельзя принять только часть наследства, придется брать ответственность и за все имущество, а также за долги умершего. Вместе с тем, действующее законодательство исключает случаи, когда наследник вынужден переплачивать огромные суммы за наследуемое имущество. Так, например, если рыночная стоимость объекта наследования 3 млн рублей, а за ним числится долгов на 3,5 млн рублей, то придется выплатить только 3 млн рублей.