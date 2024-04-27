mkset.ru
ГлавноеВсе новости
mkset.ru
ГлавноеВсе новости

Posted Сегодня, 09:41

Published Сегодня, 09:41

Modified Сегодня, 09:43

Updated Сегодня, 09:43

Эксперт рассказал, в каких случаях можно отказаться от наследства

Эксперт рассказал, в каких случаях можно отказаться от наследства

27 апреля 2024, 09:41
Фото: Изображение Midjourney
Право на принятие наследства от умершего родственника не всегда связано с приобретением материальных выгод. Иногда особенности наследуемого имущества таковы, что проще отказаться от наследства, чем его принять.

По мнению юриста Елизаветы Селезневой, к таким случаям можно отнести обременение имущества долгами, размер которых существенно выше стоимости наследуемого имущества. Об этом пишет RuNews24.ru.

Общеизвестно, что по закону нельзя принять только часть наследства, придется брать ответственность и за все имущество, а также за долги умершего. Вместе с тем, действующее законодательство исключает случаи, когда наследник вынужден переплачивать огромные суммы за наследуемое имущество. Так, например, если рыночная стоимость объекта наследования 3 млн рублей, а за ним числится долгов на 3,5 млн рублей, то придется выплатить только 3 млн рублей.

В любом случае, советует эксперт, не нужно торопиться с отказом — лучше взвесить все «за» и «против». В российском праве отказ от наследства является односторонней сделкой, которая также может быть признана недействительной.

#Общество
Подпишитесь
Противопожарный режим в Башкирии: можно ли жарить шашлыки
Сегодня, 07:41
В Башкирии подорожает общественный транспорт
Сегодня, 08:12
Должность главы Давлеканово получил бывший пристав
Сегодня, 08:18
Взрыв в Уфе: реакция горожан на ЧП в Цыганской поляне
Сегодня, 07:05
«Поезда здоровья» в Башкирии провели 15,5 тысяч приемов граждан
Сегодня, 07:02
Куда жители Башкирии уедут на майские праздники
Сегодня, 06:52
"