Эксперт рассказал, в каких случаях можно отказаться от наследства

Posted Сегодня, 09:41
Published Сегодня, 09:41
Modified Сегодня, 09:43
Updated Сегодня, 09:43
По мнению юриста Елизаветы Селезневой, к таким случаям можно отнести обременение имущества долгами, размер которых существенно выше стоимости наследуемого имущества. Об этом пишет RuNews24.ru.
Общеизвестно, что по закону нельзя принять только часть наследства, придется брать ответственность и за все имущество, а также за долги умершего. Вместе с тем, действующее законодательство исключает случаи, когда наследник вынужден переплачивать огромные суммы за наследуемое имущество. Так, например, если рыночная стоимость объекта наследования 3 млн рублей, а за ним числится долгов на 3,5 млн рублей, то придется выплатить только 3 млн рублей.
В любом случае, советует эксперт, не нужно торопиться с отказом — лучше взвесить все «за» и «против». В российском праве отказ от наследства является односторонней сделкой, которая также может быть признана недействительной.