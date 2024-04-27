«Эксперт РА» подняло рейтинг Новикомбанка до ruAA

Новое решение подчеркивает высокую оценку кредитоспособности банка, а также его надежность и устойчивость в финансовом мире. Авторы отчета «Эксперт РА» объясняют повышение рейтинга укреплением позиций по капиталу и ликвидности, улучшением диверсификации активов и обязательств, а также сокращением рисков, связанных с концентрацией на отдельных клиентах за счет привлечения крупных федеральных компаний в клиентскую базу банка. Об этом информирует Newstracker.