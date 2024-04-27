«Эксперт РА» подняло рейтинг Новикомбанка до ruAA

Posted Сегодня, 06:59
Published Сегодня, 06:59
Modified Сегодня, 06:59
Updated Сегодня, 06:59
Новое решение подчеркивает высокую оценку кредитоспособности банка, а также его надежность и устойчивость в финансовом мире. Авторы отчета «Эксперт РА» объясняют повышение рейтинга укреплением позиций по капиталу и ликвидности, улучшением диверсификации активов и обязательств, а также сокращением рисков, связанных с концентрацией на отдельных клиентах за счет привлечения крупных федеральных компаний в клиентскую базу банка. Об этом информирует Newstracker.
Одним из ключевых факторов, способствовавших повышению рейтинга, стала политика кредитования банка, ориентированная на заемщиков с высоким кредитным качеством, а также его роль в финансировании стратегически важных предприятий.
Новикомбанк известен своим участием в финансовой поддержке высокотехнологичных отраслей, включая авиастроение, машиностроение, автомобилестроение, судостроение, электронику, транспорт и нефтедобычу. Банк также активно участвует в реализации программ модернизации промышленного производства, разработке новых технологий и запуске инновационной продукции.
Аналитики отмечают, что уровень корпоративного управления и контроля над рисками в Новикомбанке соответствуют масштабам его деятельности и стратегическим целям.
Председатель правления Новикомбанка и куратор Воронежского отделения СоюзМаш России Елена Георгиева обозначила важность данного рейтингового решения, которое стало четвертым положительным для банка за последние 10 месяцев. По ее словам, такое решение можно считать подтверждением верности стратегии, утвержденной главным акционером — госкорпорацией «Ростех».
Георгиева не обошла вниманием успешное преодоление банком вызовов последних лет, включая задачи по активному кредитованию российского инженерного сектора и поддержке инновационных проектов. При этом банк строго следует регуляторным требованиям, увеличивает капитал и выплачивает дивиденды акционерам, что идет на пользу дальнейшему развитию отечественной промышленности.