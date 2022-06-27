В Уфе две женщины жестоко избили полуобнажённую девушку

Инцидент произошёл сегодня утром. Как сообщают очевидцы, ярость тех женщин действительно не знала границ — девушку не только избили руками и ногами, но также разорвали на ней одежду, а два чемодана её вещей выбросили в мусор. Сообщается также, что процесс нанесения девушке увечий женщины фиксировали на камеру телефонов.