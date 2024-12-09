Видеоролик

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Декабрь 2024
Слишком вежливый трамвай ездит по Уфе
Кадры странного элегантного манёвра уфимского трамвая вызвали среди пользователей соцсетей споры об организации дорожного движения в городе.
9 декабря 2024, 18:19
Июль 2024
Говяжий флот появился в Башкирии
Форсирование затопленного луга стало причиной для юмористических комментариев пользователей, ими наводнены соцсети.
14 июля 2024, 10:46
YouTube в России: конец эпохи или временные проблемы?
12 июля 2024, 11:24
Драка из-за прически в Башкирии заинтересовала Александра Бастрыкина
6 июля 2024, 20:39
Апрель 2024
Шокирующие кадры. В Салавате мужчина избил любовницу до смерти и обнимался с ее мертвым телом
26 апреля 2024, 08:55

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