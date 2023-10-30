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Posted Сегодня, 12:29

Published Сегодня, 12:29

Modified Сегодня, 12:31

Updated Сегодня, 12:31

Школьницу из Башкирии поставили на колени и избили на одной из хеллоуинских вечеринок

Школьницу из Башкирии поставили на колени и избили на одной из хеллоуинских вечеринок

30 октября 2023, 12:29
Фото: 1MI
Все произошло накануне около ночного клуба в Нефтекамске.

Прокуратура проводит проверку по факту драки с участием подростком около ночного клуба в Нефтекамске. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, конфликт между несовершеннолетними девушками произошел накануне около 22:00.

В городских пабликах пользователи соцсетей утверждают, что инцидент произошел около клуба «Моёт». На видео школьницы были загримированы, судя по всему, для Хеллоуина. Так, в ходе конфликту одну из девочек поставили на колени и избили.

Фото: Подслушано Нефтекамск // vk.com

Прокуратура в свою очередь намерена выяснить все обстоятельства произошедшего, в том числе найти группу несовершеннолетний, и «дать оценку соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей».

#Общество#Происшествия#Элина Сайфранова#Новости Башкирии#Новости Уфы#Драка#Школьники#18+
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