Школьницу из Башкирии поставили на колени и избили на одной из хеллоуинских вечеринок

Posted Сегодня, 12:29
Published Сегодня, 12:29
Modified Сегодня, 12:31
Updated Сегодня, 12:31
Прокуратура проводит проверку по факту драки с участием подростком около ночного клуба в Нефтекамске. Как сообщает пресс-служба надзорного ведомства, конфликт между несовершеннолетними девушками произошел накануне около 22:00.
В городских пабликах пользователи соцсетей утверждают, что инцидент произошел около клуба «Моёт». На видео школьницы были загримированы, судя по всему, для Хеллоуина. Так, в ходе конфликту одну из девочек поставили на колени и избили.
Прокуратура в свою очередь намерена выяснить все обстоятельства произошедшего, в том числе найти группу несовершеннолетний, и «дать оценку соблюдению уполномоченными органами законодательства о профилактике безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних, исполнению родителями обязанностей по воспитанию и содержанию детей».