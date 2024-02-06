Житель Башкирии в ходе ссоры убил свою знакомую, а после расчленил её тело

Posted Сегодня, 05:10
Published Сегодня, 05:10
Modified Сегодня, 05:13
Updated Сегодня, 05:13
Прокуратура Стерлибашевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, убившего и расчленившего свою знакомую.
Инцидент произошел в ноябре 2023 года. По версии следствия, девушка была в гостях у обвиняемого. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого тот своими руками задушил её. В попытке скрыть следы преступления мужчина расчленил тело потерпевшей и расфасовал по пакетам. Позднее он вывез пакеты в лес и закопал.
Около месяца девушка числилась пропавшей без вести. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий отследили перемещение потерпевшей по камерам видеонаблюдения, установили личность мужчины по его автомобилю и задержали его по месту жительства.
Обвиняемый признал вину в совершении преступления.