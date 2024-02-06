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Published Сегодня, 05:10

Modified Сегодня, 05:13

Updated Сегодня, 05:13

Житель Башкирии пойдет под суд за убийство своей знакомой

Житель Башкирии в ходе ссоры убил свою знакомую, а после расчленил её тело

6 февраля 2024, 05:10
Фото: Изображение Midjourney

Житель Башкирии пойдет под суд за убийство своей знакомой

Уголовное дело направлено в Стерлибашевский межрайонный суд для рассмотрения по существу, — сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Прокуратура Стерлибашевского района утвердила обвинительное заключение по уголовному делу в отношении местного жителя, убившего и расчленившего свою знакомую.

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. По версии следствия, девушка была в гостях у обвиняемого. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого тот своими руками задушил её. В попытке скрыть следы преступления мужчина расчленил тело потерпевшей и расфасовал по пакетам. Позднее он вывез пакеты в лес и закопал.

Около месяца девушка числилась пропавшей без вести. Сотрудники полиции в ходе оперативных мероприятий отследили перемещение потерпевшей по камерам видеонаблюдения, установили личность мужчины по его автомобилю и задержали его по месту жительства.

Обвиняемый признал вину в совершении преступления.

#Происшествия#Прокуратура#Убийство#Полиция#Новости Башкирии#Азамат Нухов#Жестокое убийство
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