Житель Башкирии в ходе ссоры убил свою знакомую, а после расчленил её тело

Инцидент произошел в ноябре 2023 года. По версии следствия, девушка была в гостях у обвиняемого. В какой-то момент между ними произошел конфликт, в результате которого тот своими руками задушил её. В попытке скрыть следы преступления мужчина расчленил тело потерпевшей и расфасовал по пакетам. Позднее он вывез пакеты в лес и закопал.