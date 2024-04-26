Ученые из США запустили инновационный проект в области биотехнологий

Posted Сегодня, 05:44
Published Сегодня, 05:44
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Updated Сегодня, 05:47
Американским ученым удалось создать клетки с искусственным функциональным цитоскелетом без применения натуральных белков. Эксперты использовали инновационную программируемую технологию пептид-ДНК.
Благодаря успешному опыту экспертов люди смогут в обозримом будущем выращивать клетки, способные выполнять множество функций и регулировать их реакцию на сторонние раздражители, пишет runews24.ru.
Специалисты убеждены, что синтетические клетки будут активнее противостоять отрицательному воздействию внешних факторов по сравнению с обычными. Например, они смогут сохранять стабильность в условиях высоких температур.
Инновационная технология в будущем может начать работать в связке с другими методиками создания искусственных клеток и применяться в многих сферах деятельности человека, в частности — в медицине.