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Published Сегодня, 05:44

Modified Сегодня, 05:47

Updated Сегодня, 05:47

Ученые из США запустили инновационный проект в области биотехнологий

Ученые из США запустили инновационный проект в области биотехнологий

26 апреля 2024, 05:44
Фото: 1MI
Эксперты из Университета Северной Каролины (США) разработали синтетическую имитацию живых клеток.

Американским ученым удалось создать клетки с искусственным функциональным цитоскелетом без применения натуральных белков. Эксперты использовали инновационную программируемую технологию пептид-ДНК.

Благодаря успешному опыту экспертов люди смогут в обозримом будущем выращивать клетки, способные выполнять множество функций и регулировать их реакцию на сторонние раздражители, пишет runews24.ru.

Специалисты убеждены, что синтетические клетки будут активнее противостоять отрицательному воздействию внешних факторов по сравнению с обычными. Например, они смогут сохранять стабильность в условиях высоких температур.

Инновационная технология в будущем может начать работать в связке с другими методиками создания искусственных клеток и применяться в многих сферах деятельности человека, в частности — в медицине.

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