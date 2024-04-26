РЭО: К концу 2024 года в Крыму построят сразу два экотехнопарка

Posted Сегодня, 11:07
Published Сегодня, 11:07
Modified Сегодня, 11:07
Updated Сегодня, 11:07
Буцаев сообщил, что к концу текущего года на полуострове будут построены новые предприятия в этой сфере. Благодаря этому появятся 500 рабочих мест. Генеральный директор РЭО также отметил, что была проведена встреча с главой Крыма Сергеем Аксёновым, на которой обсуждалась постройка экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах. Планируется введение в эксплуатацию данных объектов уже осенью 2024 года. Сейчас на них идёт монтаж необходимого оборудования. Производительность объектов составит 700 000 тонн твердых коммунальных отходов в год, пишет 56orb.ru.
Также отмечается, что после запуска объекта в Ленинском районе в 2025 году Крым достигнет целей национального проекта «Экология» по обработке и снижению захоронения ТКО на пять лет раньше установленного указом президента РФ срока.
Публично-правовая компания «Российский экологический оператор» была создана по указу президента от 14 января 2019 года с целью создания комплексной системы обращения с твердыми коммунальными отходами в РФ.
Напомним, в нацпроекте «Экология» прописано, что к 2030 году все твердые коммунальные отходы должны проходить через сортировку, а объем отходов, отправляемых на полигоны, должен снизиться на 50%.
Специалисты подчеркивают, что достижение таких показателей возможно только при построении экономики замкнутого цикла.