РЭО: К концу 2024 года в Крыму построят сразу два экотехнопарка

Буцаев сообщил, что к концу текущего года на полуострове будут построены новые предприятия в этой сфере. Благодаря этому появятся 500 рабочих мест. Генеральный директор РЭО также отметил, что была проведена встреча с главой Крыма Сергеем Аксёновым, на которой обсуждалась постройка экотехнопарков в Белогорском и Сакском районах. Планируется введение в эксплуатацию данных объектов уже осенью 2024 года. Сейчас на них идёт монтаж необходимого оборудования. Производительность объектов составит 700 000 тонн твердых коммунальных отходов в год, пишет 56orb.ru.