Программы «Норникеля» высоко оценило жюри премии «Лидеры ответственного бизнеса»

Posted Сегодня, 12:21
Published Сегодня, 12:21
Modified Сегодня, 12:21
Updated Сегодня, 12:21
Издание prmira.ru пишет, что оценка лидеров бизнеса проводилась на основе комплексной программы по нескольким важным критериям: экономическим, экологическим и социальным. Кроме того, в деятельности компании учитывался и вклад в решение задач, которые имеют общественную значимость.
Для участия в премии 2024 года заявки подали 44 компании, которые оценивались в три этапа. Из них 14 компаний вошли в число финалистов по общей сумме набранных баллов.
Среди компаний, получивших премию «Лидеры ответственного бизнеса», в разных номинациях были также отмечены «ФосАгро», «Северсталь», РУСАЛ, «Газпром», РЖД и другие.
По словам старшего вице-президента «Норильского никеля» Ларисы Зельковой, которая получала награду, в компании считают социально устойчивое развитие частью ДНК предприятия. По этой причине в Норильске осуществляется реализация самого масштабного экологического проекта в Российской Федерации — «Серной программы», а также активно проводится реновация города и реализуются многие другие социальные инициативы. Зелькова выразила надежду, что все, что компании удастся сделать в ближайшие 10 лет, окажет влияние на стандарты социально устойчивого развития в Российской Федерации и предоставит хорошие ориентиры для тех, кто захочет последовать примеру «Норникеля».
Жюри высоко оценило все три представленные «Норникелем» программы. Это программа социально-экономического развития муниципального образования г. Норильск до 2035 г. в номинации «За вклад в устойчивое развитие территорий», стратегия в области экологии и изменения климата (2021–2030) в номинации «За вклад в решение стратегических задач экологической и климатической направленности» и программа «Настоящее для будущего: развиваем инженерный потенциал» в номинации «За вклад в решение стратегических задач развития человеческого потенциала».
Президент России Владимир Путин, комментируя награждение номинантов, отметил, что гарантировать успех, развитие на долгие годы смогут только те компании, которые проявляют заботу о своих сотрудниках, трудовых коллективах, помогают им повышать профессионализм, платят достойную зарплату, обеспечивают социальный пакет, поскольку понимают, что от этого зависит благополучие граждан, их семей, детей и будущее государства.
Глава государства поздравил победителей премии и выразил благодарность владельцам, руководителям компаний-победителей. Путин подчеркнул, что он уверен в том, что их положительный опыт и социальные проекты станут примером для всего бизнеса в России, а значит, инициатив, которые нужны людям и всей стране, будет еще больше.