Программы «Норникеля» высоко оценило жюри премии «Лидеры ответственного бизнеса»

По словам старшего вице-президента «Норильского никеля» Ларисы Зельковой, которая получала награду, в компании считают социально устойчивое развитие частью ДНК предприятия. По этой причине в Норильске осуществляется реализация самого масштабного экологического проекта в Российской Федерации — «Серной программы», а также активно проводится реновация города и реализуются многие другие социальные инициативы. Зелькова выразила надежду, что все, что компании удастся сделать в ближайшие 10 лет, окажет влияние на стандарты социально устойчивого развития в Российской Федерации и предоставит хорошие ориентиры для тех, кто захочет последовать примеру «Норникеля».