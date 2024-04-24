Открытие объезда «смертельного» поворота в Уфе затянется на две недели

В Уфе вновь закрыли дорогу под мостом через реку Белую. Как объяснили в мэрии, там требуется установить знаки, привести в порядок покрытие и убрать металлические конструкции.

Ранее дорогу открывали в качестве объезда «смертельного» разворота на въезде в город. На нем в апреле случилась страшная авария, унесшая жизни пяти молодых людей. Из-за перекрытия разворота у жителей «Кооперативной поляны» возникли неудобства. После закрытия «смертельного» разворота на въезде в Уфу открыли проезд под мостом Узнать подробнее «Дорогу открыли в тестовом режиме, однако, учитывая, что строительно-монтажные работы здесь продолжаются, ее закрыли вновь», — пояснили в администрации. Проезд вновь обещают открыть в течение двух недель. О полноценном снятии ограничений сообщат дополнительно.