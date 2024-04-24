Открытие объезда «смертельного» поворота в Уфе затянется на две недели

Posted Сегодня, 07:14
Published Сегодня, 07:14
Modified Сегодня, 07:16
Updated Сегодня, 07:16
Ранее дорогу открывали в качестве объезда «смертельного» разворота на въезде в город. На нем в апреле случилась страшная авария, унесшая жизни пяти молодых людей. Из-за перекрытия разворота у жителей «Кооперативной поляны» возникли неудобства.
«Дорогу открыли в тестовом режиме, однако, учитывая, что строительно-монтажные работы здесь продолжаются, ее закрыли вновь», — пояснили в администрации.
Проезд вновь обещают открыть в течение двух недель. О полноценном снятии ограничений сообщат дополнительно.