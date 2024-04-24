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Published Сегодня, 07:14

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Updated Сегодня, 07:16

Открытие объезда «смертельного» поворота в Уфе затянется на две недели

Открытие объезда «смертельного» поворота в Уфе затянется на две недели

24 апреля 2024, 07:14
Фото: мэрия Уфы
В Уфе вновь закрыли дорогу под мостом через реку Белую. Как объяснили в мэрии, там требуется установить знаки, привести в порядок покрытие и убрать металлические конструкции.

Ранее дорогу открывали в качестве объезда «смертельного» разворота на въезде в город. На нем в апреле случилась страшная авария, унесшая жизни пяти молодых людей. Из-за перекрытия разворота у жителей «Кооперативной поляны» возникли неудобства.

После закрытия «смертельного» разворота на въезде в Уфу открыли проезд под мостом
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«Дорогу открыли в тестовом режиме, однако, учитывая, что строительно-монтажные работы здесь продолжаются, ее закрыли вновь», — пояснили в администрации.

Проезд вновь обещают открыть в течение двух недель. О полноценном снятии ограничений сообщат дополнительно.

#Общество#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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