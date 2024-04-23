После закрытия «смертельного» разворота на въезде в Уфу открыли проезд под мостом

«Теперь, чтобы попасть в микрорайон Цыганская поляна нужно повернуть с трассы Уфа —Оренбург после остановки „Школьная“ направо, затем по улице Демской доехать до ул. Малой Заречной. С завтрашнего дня участок на ул. Малой Заречной будет открыт», — объяснил Севастьянов.