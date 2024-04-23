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Published Сегодня, 15:36

Modified Сегодня, 15:38

Updated Сегодня, 15:38

После закрытия «смертельного» разворота на въезде в Уфу открыли проезд под мостом

После закрытия «смертельного» разворота на въезде в Уфу открыли проезд под мостом

23 апреля 2024, 15:36
Фото: Артур Салимов / mkset.ru
В Уфе открыли проезд под Бельским мостом. Об этом сообщил начальник ГИБДД Башкирии Владимир Севастьянов.

Ранее на въезде в столицу республики перекрыли разворот, где произошло смертельное ДТП с пятью погибшими. Как пояснил Севастьянов, это вызвало неудобства для жителей микрорайона Цыганская поляна.

В Уфе решено закрыть разворот на выезде из города после смертельного ДТП
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«Теперь, чтобы попасть в микрорайон Цыганская поляна нужно повернуть с трассы Уфа —Оренбург после остановки „Школьная“ направо, затем по улице Демской доехать до ул. Малой Заречной. С завтрашнего дня участок на ул. Малой Заречной будет открыт», — объяснил Севастьянов.

#Общество#Город#Уфа#Дороги#Новости Башкирии#Транспорт
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