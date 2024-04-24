Водители переплачивают за проезд по Восточному выезда в Уфе с прицепом

Posted Сегодня, 13:41
Published Сегодня, 13:41
Modified Сегодня, 13:43
Updated Сегодня, 13:43
В telegram-канале bash dtp official указано, что водителю пришлось отдать 250 рублей. Сначала власти обещали пересчитать оплату, но в итоге пояснили, что если прицеп свыше двух метров, то сумма действительно выше.
Владелец машины решил пригласить инженера с рулеткой, чтобы сделать замеры. Оказалось, что превышение есть на 2 мм. Но измерение шло не от оси, а спереди, где цепляется прицеп. В результате уфимцы не хотят больше ездить по платной дороге.
В комментариях пользователи считают, что держатели дорог спросят мнения у водителей по поводу цен, когда снизится поток машин там. Горожане призывают не ехать через платную трассу.
Проблемы с Восточным выездом возникли и у жителей садовых товариществ, которые уходили под воду из-за половодья. Они винили во всем «строителей», которые якобы изменили русло реки.