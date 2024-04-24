Водители переплачивают за проезд по Восточному выезда в Уфе с прицепом

Владелец машины решил пригласить инженера с рулеткой, чтобы сделать замеры. Оказалось, что превышение есть на 2 мм. Но измерение шло не от оси, а спереди, где цепляется прицеп. В результате уфимцы не хотят больше ездить по платной дороге.