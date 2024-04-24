Жители Башкирии показали, как малолетние байкеры разъезжают по городу

Posted Сегодня, 15:15
Published Сегодня, 15:15
Modified Сегодня, 15:17
Updated Сегодня, 15:17
Очевидцы сняли на видео компанию молодых людей, которые проезжали по местным улицам. Оказалось, что для горожан не удивительно происходящее. В Баймаке малолетние водители на питбайках и без прав, фар, поворотников и глушителей гоняют по улицам, а никто их не останавливает.
Пользователи соцсетей рассказали, что такое явление в порядке вещей и в Уфе. В Деме они там круглосуточно нарушают покой мирных граждан. Жители поделились, что иногда кидаются угрозами.
Накануне вечером в Баймакском районе 17-летний подросток столкнулся в автомобилем Mazda. Ребенок получил травмы и протокол, за который грозит штраф до 15 тысяч рублей.