Жители Башкирии показали, как малолетние байкеры разъезжают по городу

Очевидцы сняли на видео компанию молодых людей, которые проезжали по местным улицам. Оказалось, что для горожан не удивительно происходящее. В Баймаке малолетние водители на питбайках и без прав, фар, поворотников и глушителей гоняют по улицам, а никто их не останавливает.