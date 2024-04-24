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Published Сегодня, 15:15

Modified Сегодня, 15:17

Updated Сегодня, 15:17

Жители Башкирии показали, как малолетние байкеры разъезжают по городу

Жители Башкирии показали, как малолетние байкеры разъезжают по городу

24 апреля 2024, 15:15
Фото: Изображение Midjourney
Жители Баймака заявили, что в городе слишком активные подростки, которые катаются на мотобайках. Своими мнениями они поделились в Telegram-канале «БашДТП».

Очевидцы сняли на видео компанию молодых людей, которые проезжали по местным улицам. Оказалось, что для горожан не удивительно происходящее. В Баймаке малолетние водители на питбайках и без прав, фар, поворотников и глушителей гоняют по улицам, а никто их не останавливает.

Видео: Bash dtp official

Пользователи соцсетей рассказали, что такое явление в порядке вещей и в Уфе. В Деме они там круглосуточно нарушают покой мирных граждан. Жители поделились, что иногда кидаются угрозами.

Накануне вечером в Баймакском районе 17-летний подросток столкнулся в автомобилем Mazda. Ребенок получил травмы и протокол, за который грозит штраф до 15 тысяч рублей.

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#Марина Шорина#Происшествия#Видео#Башкортостан#ДТП#Соцсети#Мотоциклы#Баймакский район
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