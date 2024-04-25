Сотрудники Пермской ЦБК побывали с рабочим визитом в Китае

Также делегация побывала на производственной площадке компании Tianrui Heavy Industry, где познакомились с уникальными производственными решениями. Посетили пермяки и компанию Wenrui Machinery, которая специализируется на производстве передового промывного оборудования для целлюлозного волокна, а также дисковых фильтров и дисковых сгустителей.