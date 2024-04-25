Сотрудники Пермской ЦБК побывали с рабочим визитом в Китае

Posted Сегодня, 09:32
Published Сегодня, 09:32
Modified Сегодня, 09:32
Updated Сегодня, 09:32
В рамках поездки представители ПЦБК побывали на порядка 10 заводах, выпускающих гофроагрегаты, линии по производству упаковки, многоуровневые транспортные системы и другое оборудование. Об этом пишет properm.ru.
Первым предприятием, на котором побывала пермская делегация, стал завод Dongfang — признанный лидер в производстве гофрооборудования (Fosber, EDF, Tiruna и другие бренды). Вместе с гостями из Перми презентацию предприятия посетили 250 гостей из 30 государств.
Также представители Прикамья приняли участие в профильной международной выставке индустрии гофроупаковки SinoCorrugated 2024. Её посетили свыше 700 отраслевых экспертов из разных государств. Специалисты ПЦБК обсудили на выставке взаимодействие с компаниями-поставщиками.
Также делегация побывала на производственной площадке компании Tianrui Heavy Industry, где познакомились с уникальными производственными решениями. Посетили пермяки и компанию Wenrui Machinery, которая специализируется на производстве передового промывного оборудования для целлюлозного волокна, а также дисковых фильтров и дисковых сгустителей.
Наконец, группа из ПЦБК побывала в городе Ючжоу на заводе Weipong. Компания продаёт свою продукцию по всему миру и производит до 20 машин в год.
Заместитель генерального директора ПЦБК Антон Губин, подводя итоги поездки, отметил, что есть значительный потенциал для развития отношений с китайскими партнёрами. Представленное оборудование отличается высоким качеством. Это может стать базой и перспективой развития гофропроизводства.