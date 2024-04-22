В Уфе установили третий истребитель

Posted Сегодня, 16:45
Published Сегодня, 16:45
Modified Сегодня, 16:47
Updated Сегодня, 16:47
Очевидцы заметили, что рабочие с помощью спецтехники устанавливают истребитель МиГ-29. Это третье летательное устройство, которое разместили на территории предприятия. Разработчиком двигателя для этого истребителя является «УМПО».
До этого там уже размещали Су-25 и Су-27. Горожане заявили, что рады такой новости, ведь могут видеть, чем на деле занимается предприятие. Но уфимцы боятся, что школьники или вандалы испортят конструкцию в ближайшее время, когда будут залезать на него.
Ранее стало известно, что из-за огромной очереди на входе в УМПО рабочие не успели к началу рабочего дня. На заводе установили две входных рамки.