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Published Сегодня, 16:45

Modified Сегодня, 16:47

Updated Сегодня, 16:47

В Уфе установили третий истребитель

В Уфе установили третий истребитель

22 апреля 2024, 16:45
Фото: Ufa_RB
Рядом с Уфимским моторостроительным производственным объединением разместился третий по счету истребитель. Об этом сообщили в Telegram-канале Ufa_RB.

Очевидцы заметили, что рабочие с помощью спецтехники устанавливают истребитель МиГ-29. Это третье летательное устройство, которое разместили на территории предприятия. Разработчиком двигателя для этого истребителя является «УМПО».

До этого там уже размещали Су-25 и Су-27. Горожане заявили, что рады такой новости, ведь могут видеть, чем на деле занимается предприятие. Но уфимцы боятся, что школьники или вандалы испортят конструкцию в ближайшее время, когда будут залезать на него.

Ранее стало известно, что из-за огромной очереди на входе в УМПО рабочие не успели к началу рабочего дня. На заводе установили две входных рамки.

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#Марина Шорина#Общество#Уфа#Соцсети#Самолет#Завод
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