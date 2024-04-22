В Уфе установили третий истребитель

До этого там уже размещали Су-25 и Су-27. Горожане заявили, что рады такой новости, ведь могут видеть, чем на деле занимается предприятие. Но уфимцы боятся, что школьники или вандалы испортят конструкцию в ближайшее время, когда будут залезать на него.