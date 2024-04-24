Врач Терентьева: Свежие сезонные ягоды — наиболее полезные

Черника — это не только источник витаминов, включая витамин А, но и содержит антоцианы, которые обладают антиоксидантным действием. Они защищают клетки от воздействия свободных радикалов, что позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, черника помогает при лечении воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, пишут «Известия».