Врач Терентьева: Свежие сезонные ягоды — наиболее полезные

Posted Сегодня, 12:33
Published Сегодня, 12:33
Modified Сегодня, 12:40
Updated Сегодня, 12:40
Черника — это не только источник витаминов, включая витамин А, но и содержит антоцианы, которые обладают антиоксидантным действием. Они защищают клетки от воздействия свободных радикалов, что позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, черника помогает при лечении воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, пишут «Известия».
Голубика, по словам доктора, также является ценным источником полезных веществ. Она содержит флавоноиды, которые обладают противовоспалительным и антибактериальным действием. Это помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и снижает риск развития язвенной болезни и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Голубика также положительно влияет на когнитивные функции и здоровье мозга благодаря высокому содержанию антиоксидантов.
Клюква отличается своим высоким содержанием витамина С. Этот витамин укрепляет иммунную систему, помогает справиться с инфекциями и способствует быстрому восстановлению тканей. Однако стоит помнить, что клюква также обладает мочегонными свойствами, дополнила доктор Терентьева.