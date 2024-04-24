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Published Сегодня, 12:33

Modified Сегодня, 12:40

Updated Сегодня, 12:40

Врач Терентьева: Свежие сезонные ягоды — наиболее полезные

Врач Терентьева: Свежие сезонные ягоды — наиболее полезные

24 апреля 2024, 12:33
Фото: 1MI
Терапевт Екатерина Терентьева назвала три ягоды, которые считаются самыми полезными. На первом месте черника, затем идет голубика и клюква. Врач отметила, что свежие органические ягоды, выращенные в сезон, являются наиболее ценными для организма.

Черника — это не только источник витаминов, включая витамин А, но и содержит антоцианы, которые обладают антиоксидантным действием. Они защищают клетки от воздействия свободных радикалов, что позволяет снизить риск развития сердечно-сосудистых и онкологических заболеваний. Кроме того, черника помогает при лечении воспалительных процессов в желудочно-кишечном тракте, пишут «Известия».

Голубика, по словам доктора, также является ценным источником полезных веществ. Она содержит флавоноиды, которые обладают противовоспалительным и антибактериальным действием. Это помогает поддерживать здоровье пищеварительной системы и снижает риск развития язвенной болезни и других заболеваний желудочно-кишечного тракта. Голубика также положительно влияет на когнитивные функции и здоровье мозга благодаря высокому содержанию антиоксидантов.

Клюква отличается своим высоким содержанием витамина С. Этот витамин укрепляет иммунную систему, помогает справиться с инфекциями и способствует быстрому восстановлению тканей. Однако стоит помнить, что клюква также обладает мочегонными свойствами, дополнила доктор Терентьева.

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