РЭО одобрил сразу 3 документа по инвестстратегиям

Экспертный совет по устойчивому развитию был создан при РЭО ещё в 2021 году. Его возглавила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. В составе данного органа не только эксперты сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Ключевое направление работы совета — разработка стандартов зелёного финансирования в области обращения с ТКО и сопровождение ESG-трансформации компаний.