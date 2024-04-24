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РЭО одобрил сразу 3 документа по инвестстратегиям

РЭО одобрил сразу 3 документа по инвестстратегиям

24 апреля 2024, 12:12
Фото: Изображение Midjourney
Совет по устойчивому развитию РЭО одобрил документы в области обращения с ТКО, в которых прописаны вопросы политики ответственного инвестирования и управления рисками.

Нет замечаний у членов совета и к инвестиционной декларации компании. В этом документе Российский экологический оператор представил направления инвестиционной деятельности, а также обязательные требования к инвестиционным проектам, критерии их оценки и не только, пишет newsnn.ru.

Также была озвучена информация, что максимальный срок участия РЭО в инвестпроектах отныне составляет 12 лет, минимальная целевая доходность инвестиций стартует от 5%.

Генеральный директор РЭО Денис Буцаев отметил, что у Российского экологического оператора имеется достаточное количество инвестиционных инструментов, в том числе возможность финансировать инвестпроекты за счёт размещения облигаций на бирже.

Буцаев напомнил слова президента РФ о необходимости создания 400 новых объектов в сфере обращения с отходами. Также он сообщил, что совокупный объем инвестиций в отрасль на 2025–2030 годы предполагает 942 млрд рублей. Из них 218 млрд выделит государственный бюджет.

Российский экологический оператор уже создал перспективный портфель из 113 проектов с общим объёмом инвестиций около 300 млрд рублей. 75 регионов Российской Федерации подписали детальные планы, реализация которых позволит создать 316 объектов в области обращения с отходами.

Экспертный совет по устойчивому развитию был создан при РЭО ещё в 2021 году. Его возглавила руководитель экспертно-аналитической платформы «Инфраструктура и финансы устойчивого развития» Светлана Бик. В составе данного органа не только эксперты сферы обращения с твёрдыми коммунальными отходами. Ключевое направление работы совета — разработка стандартов зелёного финансирования в области обращения с ТКО и сопровождение ESG-трансформации компаний.

Первый отчёт об устойчивом развитии компании 2021–2022 годов РЭО представил в рамках Российского экологического форума осенью 2023 года.

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