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Аналитики «Домклик» рассказали, у кого пользуются спросом кредиты на вторичку

Аналитики «Домклик» рассказали, у кого пользуются спросом кредиты на вторичку

24 апреля 2024, 10:42
Фото: Изображение Midjourney
В последние годы ипотека в России активно развивалась благодаря принятым мерам со стороны государства. При этом ипотечные программы на готовое жилье господдержкой не пользуются. Аналитический центр «Домклик» презентовал сравнительный анализ по выданным ипотекам за год.

Как отмечается в документе, вопреки опасениям, рынок вторичного жилья также адаптируется к новым реалиям. Почти половину кредитов на такой вид жилья в первом квартале 2024 года оформили заемщики из Центрального и Приволжского федеральных округов — 23,2% и 21,9% соответственно. Существенно меньше таких кредитов оформили жители Сибири, Урала, Юга России и Северного Кавказа (от 8 до 11% всех выдач по РФ), пишет newia.ru.

Аналитики «Домклик» рассказали, как за год изменился портрет потенциального заемщика. Так, примерный возраст россиянина, который планирует оформить ипотеку, — 37 лет.

За прошедший год существенно вырос и медианный доход для ипотеки на вторичку. В настоящее время это 83 тыс. рублей против 48 тыс. в первом квартале 2023 года. Наиболее существенно этот показатель вырос в Центральном и Сибирском федеральных округах — на 84 и 83% соответственно. Также отмечается, что около 55% заемщиков это женщины и за год ситуация осталась неизменной. Около 58% доли рынка составляют семейные заемщики.

В конечном итоге портрет классического ипотечного заемщика в РФ — замужняя женщина в возрасте примерно 37 лет с заработной платой около 83 тыс. рублей в месяц.

Аналитики также отмечают, что большая часть ипотечных программ создавалась для семей с детьми и получить их можно только на первичное жилье. Но в регионах с небольшим количеством новостроек, а также в случаях, когда заемщики не подходят под критерии семейных программ, приобретается готовое жилье. Так, с января по март 2024 года такие заемщики заключили 84% сделок (годом ранее — 78%).

Аналитики выявили, что за первый квартал 2024 года каждую шестую ипотеку на вторичное жилье в России взяли семьи, воспитывающие одного или двух детей, и только 1,4% являются многодетными, для них разработаны более привлекательные виды кредитования.

При этом на рынке загородного жилья спрос давно перестал зависеть от сезона. Аналитика «Домклик» показывает, что в России этот сегмент продолжает расти — до 9,7% против 4,3% от всех сделок на вторичке за год. Наиболее заметен рост в регионах Северного Кавказа, где эта доля за год удвоилась — до 62,7% против 30,3%. На остальной территории РФ рост востребованности загородных домов умеренный: около 2,5% за год.

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