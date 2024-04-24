Аналитики «Домклик» рассказали, у кого пользуются спросом кредиты на вторичку

Posted Сегодня, 10:42
Published Сегодня, 10:42
Modified Сегодня, 10:42
Updated Сегодня, 10:42
Как отмечается в документе, вопреки опасениям, рынок вторичного жилья также адаптируется к новым реалиям. Почти половину кредитов на такой вид жилья в первом квартале 2024 года оформили заемщики из Центрального и Приволжского федеральных округов — 23,2% и 21,9% соответственно. Существенно меньше таких кредитов оформили жители Сибири, Урала, Юга России и Северного Кавказа (от 8 до 11% всех выдач по РФ), пишет newia.ru.
Аналитики «Домклик» рассказали, как за год изменился портрет потенциального заемщика. Так, примерный возраст россиянина, который планирует оформить ипотеку, — 37 лет.
За прошедший год существенно вырос и медианный доход для ипотеки на вторичку. В настоящее время это 83 тыс. рублей против 48 тыс. в первом квартале 2023 года. Наиболее существенно этот показатель вырос в Центральном и Сибирском федеральных округах — на 84 и 83% соответственно. Также отмечается, что около 55% заемщиков это женщины и за год ситуация осталась неизменной. Около 58% доли рынка составляют семейные заемщики.
В конечном итоге портрет классического ипотечного заемщика в РФ — замужняя женщина в возрасте примерно 37 лет с заработной платой около 83 тыс. рублей в месяц.
Аналитики также отмечают, что большая часть ипотечных программ создавалась для семей с детьми и получить их можно только на первичное жилье. Но в регионах с небольшим количеством новостроек, а также в случаях, когда заемщики не подходят под критерии семейных программ, приобретается готовое жилье. Так, с января по март 2024 года такие заемщики заключили 84% сделок (годом ранее — 78%).
Аналитики выявили, что за первый квартал 2024 года каждую шестую ипотеку на вторичное жилье в России взяли семьи, воспитывающие одного или двух детей, и только 1,4% являются многодетными, для них разработаны более привлекательные виды кредитования.
При этом на рынке загородного жилья спрос давно перестал зависеть от сезона. Аналитика «Домклик» показывает, что в России этот сегмент продолжает расти — до 9,7% против 4,3% от всех сделок на вторичке за год. Наиболее заметен рост в регионах Северного Кавказа, где эта доля за год удвоилась — до 62,7% против 30,3%. На остальной территории РФ рост востребованности загородных домов умеренный: около 2,5% за год.