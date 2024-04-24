Аналитики «Домклик» рассказали, у кого пользуются спросом кредиты на вторичку

При этом на рынке загородного жилья спрос давно перестал зависеть от сезона. Аналитика «Домклик» показывает, что в России этот сегмент продолжает расти — до 9,7% против 4,3% от всех сделок на вторичке за год. Наиболее заметен рост в регионах Северного Кавказа, где эта доля за год удвоилась — до 62,7% против 30,3%. На остальной территории РФ рост востребованности загородных домов умеренный: около 2,5% за год.



