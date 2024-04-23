Психолог рассказала, зачем нужна услуга «аренда собеседника»

Posted Сегодня, 11:52
Published Сегодня, 11:52
Modified Сегодня, 11:56
Updated Сегодня, 11:56
По словам психолога Елены Михайловой, люди, размещающие подобные объявления, возможно, пытаются избавиться от одиночества, завести новых друзей. Кроме этого, людей привлекает возможность заработать, приводит мнение эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня»
Так, например, некий молодой мужчина по имени Вадим готов выслушать чужие проблемы всего за 300 рублей в час. А девушка, которая якобы проживает на Арбате, назвала значительно высокую цену за свои услуги — 10 тыс. рублей за тот же час общения.
Эксперт отмечает: многие молодые люди уверены, что бесплатное не ценится, поэтому люди готовы будут оплачивать такое общение по телефону или с использованием мессенджеров.
Однако эксперт предостерегает от излишнего оптимизма, поскольку с малознакомым человеком полностью откровенным быть не стоит. Характер помощи такого «специалиста» оценить сложно, при этом недобросовестные «собеседники» могут использовать полученную информацию в корыстных целях.