Психолог рассказала, зачем нужна услуга «аренда собеседника»

На популярных сайтах с объявлениями часто можно встретить объявления, в которых свои услуги на платной основе предлагают «собеседники» или «друзья на час». Чтобы разобраться в причинах спроса на такую услугу, необходимо понять откуда берутся такие объявления и кто на них отвечает.

По словам психолога Елены Михайловой, люди, размещающие подобные объявления, возможно, пытаются избавиться от одиночества, завести новых друзей. Кроме этого, людей привлекает возможность заработать, приводит мнение эксперта интернет-издание «Подмосковье сегодня» Так, например, некий молодой мужчина по имени Вадим готов выслушать чужие проблемы всего за 300 рублей в час. А девушка, которая якобы проживает на Арбате, назвала значительно высокую цену за свои услуги — 10 тыс. рублей за тот же час общения. Эксперт отмечает: многие молодые люди уверены, что бесплатное не ценится, поэтому люди готовы будут оплачивать такое общение по телефону или с использованием мессенджеров. Однако эксперт предостерегает от излишнего оптимизма, поскольку с малознакомым человеком полностью откровенным быть не стоит. Характер помощи такого «специалиста» оценить сложно, при этом недобросовестные «собеседники» могут использовать полученную информацию в корыстных целях.