ГК «Садовое кольцо» впервые привезла в Уфу звезду мирового балета — Артема Овчаренко

Выступление мировых суперзвезд балета стало для Уфы настоящим культурным событием и рождением новой легенды — никогда ранее сцена Башоперы не принимала такой именитый состав артистов. Республика Башкортостан сегодня стремительно развивается и меняет свой облик, становясь еще более красивой и удобной для жизни. Здесь создается еще одна легенда — ЖК Urman City от ГК «Садовое кольцо». Это один из лучших жилых комплексов. Здесь все создано для комфортного проживания: парковые зоны, безопасные детские площадки, зоны для занятий спортом и многое другое.