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ГК «Садовое кольцо» впервые привезла в Уфу звезду мирового балета — Артема Овчаренко

ГК «Садовое кольцо» впервые привезла в Уфу звезду мирового балета — Артема Овчаренко

23 апреля 2024, 15:27
Фото: ГК «Садовое кольцо»
22 апреля в Башкирском государственном театре оперы и балета состоялся великолепный гала-вечер под названием Gala URMAN. Организатором грандиозного события, в котором приняли участие всемирно известные артисты, стал федеральный девелопер ГК «Садовое кольцо».

Открыл мероприятие победитель первого сезона проекта «Большой балет» на телеканале «Россия-Культура» Артем Овчаренко. Он представил фрагмент из документального фильма BBC Dance to freedom режиссера Ричарда Смита, номинированного на премию BAFTA. Артем был в главной роли Рудольфа Нуреева.

Во время гала-вечера именитые артисты продемонстрировали свое высочайшее искусство зрителям, исполнив па-де-де из балета «Спящая красавица» Петра Чайковского, монолог из балета «Кармен» Жоржа Бизе, танцевальные номера из «Весенних вод» Стравинского, «Лебедя» Камиля Сен-Санса, а также адажио из балетов Chroma, «Дочь фараона» и «Дон Кихот». В числе танцоров были Елизавета Кокорева, Анна Тихомирова, Анастасия Сташкевич и Вячеслав Лопатин.

Гала-вечер посетили гости, специально приглашенные ГК «Садовое кольцо», — первые лица республики, представители крупного бизнеса, звезды культуры.

Фото: ГК «Садовое кольцо»

Выступление мировых суперзвезд балета стало для Уфы настоящим культурным событием и рождением новой легенды — никогда ранее сцена Башоперы не принимала такой именитый состав артистов. Республика Башкортостан сегодня стремительно развивается и меняет свой облик, становясь еще более красивой и удобной для жизни. Здесь создается еще одна легенда — ЖК Urman City от ГК «Садовое кольцо». Это один из лучших жилых комплексов. Здесь все создано для комфортного проживания: парковые зоны, безопасные детские площадки, зоны для занятий спортом и многое другое.

«Жилой комплекс Urman City — это настоящее произведение искусства. Подобно балету, где каждое движение имеет значение, архитектура Urman City тщательно проработана до мельчайших деталей, чтобы вызвать восхищение и восторг жителей. Urman City соответствует вкусу самых требовательных покупателей. Мы предлагаем не просто квартиры, а пространство, где все говорит о роскоши и изыске», — отметил заместитель генерального директора по коммерческим вопросам и связям с общественностью ГК «Садовое кольцо» Илья Колунов.

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