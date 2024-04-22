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Взорвавший машину Прозорова агент СБУ арендовал дом в Иглино

Взорвавший машину Прозорова агент СБУ арендовал дом в Иглино

22 апреля 2024, 04:39
Фото: 1MI
Несколько лет назад мужчина жил там вместе с матерью, сообщает РИА Новости со ссылкой на соседей Головченко.

Сотрудник Службы безопасности Украины Владимир Головченко снимал дом в посёлке Иглино. Ранее мужчина подорвал автомобиль экс-сотрудника СБУ Василия Прозорова в Москве.

Отмечается, что деревянный одноэтажный ветхий дом, где жил Головченко, находится в переулке Высоцкого, на его дверях висит замок. По словам местных жителей, дом сдавался в аренду на протяжении многих лет. Головченко вместе с матерью покинули этот около трёх-четырех лет назад.

— Сначала жила молодая пара, потом сняла женщина. Позже с ней начал жить сын, — говорит местная жительница, отмечая, что мать с сыном жили тихо и были необщительными.

12 апреля в Москве, на Коровинском шоссе, взорвался внедорожник Toyota Land Cruiser, принадлежавший бывшему сотруднику СБУ Василию Прозорову. Мужчина в результате взрыва получил лёгкие травмы.

Владимир ГоловченкоВладимир Головченко
Владимир Головченко
Фото: Владимир Гердо / Фото: ТАСС

Позднее в ФСБ заявили о задержании украинского агента, устроившего взрыв. Как установило следствие, Владимир Головченко, завербованный СБУ в октябре 2023 года, действовал по прямому указанию главы этой спецслужбы. В марте он приехал на территорию РФ, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова. В настоящий момент Головченко находится под стражей. Кроме того, арестован и курьер, доставивший в Россию компоненты бомбы.

#Общество#Происшествия#Новости Башкирии
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