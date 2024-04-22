Взорвавший машину Прозорова агент СБУ арендовал дом в Иглино

Позднее в ФСБ заявили о задержании украинского агента, устроившего взрыв. Как установило следствие, Владимир Головченко, завербованный СБУ в октябре 2023 года, действовал по прямому указанию главы этой спецслужбы. В марте он приехал на территорию РФ, получил компоненты радиоуправляемого взрывного устройства, собрал его и заминировал машину Прозорова. В настоящий момент Головченко находится под стражей. Кроме того, арестован и курьер, доставивший в Россию компоненты бомбы.