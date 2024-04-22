Каждый четвертый владелец ИП в России попадает в категорию «молодежь»

Александр Исаевич обращает внимание, что самое большое число новых предпринимателей регистрируется в розничной торговле, которая уже показала прирост на 41% в 2023 году. Особенно он выделяет востребованность онлайн-торговли на маркетплейсах, заявляя, что данная сфера продолжит расти и дальше, так как пока порога ее насыщения не видно. После онлайн-торговли по количеству новых молодых предпринимателей с большим отрывом идет деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%).