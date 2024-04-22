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Published Сегодня, 12:22

Modified Сегодня, 12:22

Updated Сегодня, 12:22

Каждый четвертый владелец ИП в России попадает в категорию «молодежь»

Каждый четвертый владелец ИП в России попадает в категорию «молодежь»

22 апреля 2024, 12:22
Фото: Изображение Midjourney
Четверть индивидуальных предпринимателей в РФ можно отнести к молодежи. Суммарно в России сейчас около одного миллиона ИП в возрасте до 35 лет. Стоит отметить, что среди вновь зарегистрированных индивидуальных предпринимателей доля молодого поколения равняется 44%.

Примечательно, что 5,2 миллиона граждан моложе 35 лет являются самозанятыми. Данную статистику сектора малого и среднего предпринимательства презентовала Корпорация МСП в рамках форума молодых предпринимателей «Создай наше», организованного РБК, АСИ и Корпорацией МСП, пишет РИА Новости.

Гендиректор Корпорации МСП Александр Исаевич считает, что такие данные свидетельствуют о высоком интересе молодых россиян к предпринимательской деятельности. И если среди ИП доля молодежи скоро дойдет до 50%, то статус самозанятых имеют больше 53% молодых предпринимателей.

Александр Исаевич обращает внимание, что самое большое число новых предпринимателей регистрируется в розничной торговле, которая уже показала прирост на 41% в 2023 году. Особенно он выделяет востребованность онлайн-торговли на маркетплейсах, заявляя, что данная сфера продолжит расти и дальше, так как пока порога ее насыщения не видно. После онлайн-торговли по количеству новых молодых предпринимателей с большим отрывом идет деятельность по предоставлению различных персональных услуг (5%) и продуктов питания и напитков (4%).

По словам главы Корпорации МСП, в настоящий момент российская молодежь имеет все возможности и желание выступать драйвером развития сферы малого и среднего предпринимательства. И государство способствует преодолению любых трудностей, которые поджидают молодежь при ведении бизнеса. Согласно информации, которой располагает ФНС России, 58% молодых предпринимателей уже прибегали к помощи от государства.

На данный момент поддержку и развитие системы молодежного предпринимательства на федеральном уровне осуществляют профильные министерства и ведомства: Минэкономразвития, Минобрнауки и Росмолодежь, а также институты развития, такие как Корпорация МСП.

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