Невролог Демьяновская назвала влияющие на умственные способности заболевания

Демьяновская также упомянула посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое может вызвать снижение интеллекта. При ПТСР активность эмоциональной части мозга увеличивается, в то время как активность префронтальной коры снижается. Это влияет на принятие решений, планирование и другие когнитивные функции. При ПТСР также может нарушиться работа гиппокампа, отвечающего за память.