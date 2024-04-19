Невролог Демьяновская назвала влияющие на умственные способности заболевания

Posted Сегодня, 11:56
Published Сегодня, 11:56
Modified Сегодня, 11:58
Updated Сегодня, 11:58
Постинсультное когнитивное расстройство может возникнуть после инсульта. В этом случае возможно нарушение кровоснабжения префронтальной коры и других областей мозга, ответственных за интеллект. Память ухудшается, а способность анализировать информацию и переключать внимание становится сложнее, пишут «Известия».
Демьяновская также упомянула посттравматическое стрессовое расстройство (ПТСР), которое может вызвать снижение интеллекта. При ПТСР активность эмоциональной части мозга увеличивается, в то время как активность префронтальной коры снижается. Это влияет на принятие решений, планирование и другие когнитивные функции. При ПТСР также может нарушиться работа гиппокампа, отвечающего за память.
Мигрень является еще одной возможной причиной снижения интеллекта. Люди, страдающие мигренью, со временем замечают ухудшение памяти, внимания и скорости обработки информации. Инфекционные заболевания также могут оказывать негативное воздействие на интеллект. Особенно опасными для него являются болезни, поражающие головной мозг, например вирусный энцефалит.
Органы репродуктивной системы, желудочно-кишечного тракта и кожа, если заболевают, также могут негативно сказаться на интеллекте. Вторичное нарушение функции почек и печени, вызванное этими заболеваниями, будет токсично для нейронов головного мозга.
Гепатиты (печеночная энцефалопатия) и хроническая почечная недостаточность (уремическая энцефалопатия) могут привести к нарушению когнитивных функций. Колебания уровня глюкозы в крови также оказывают негативное воздействие на интеллект, особенно у пациентов с диабетом.
Алкоголизм может стать еще одной причиной снижения интеллекта. Вещество этиловый спирт, содержащееся в алкогольных напитках, разрушает клетки мозга. Травмы головного мозга, включая сотрясения, также могут привести к проблемам с памятью и интеллектом.