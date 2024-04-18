Сбер и правительство Москвы реализуют программу обучения педагогов на базе «Школы 21»

Posted Сегодня, 14:35
Published Сегодня, 14:35
Modified Сегодня, 14:35
Updated Сегодня, 14:35
Как сообщает rg.ru, целью реализации программы является расширение компетенций педагогов в области искусственного интеллекта через практическое обучение, способствующее освоению применения искусственного интеллекта в педагогической деятельности, а также разработка кейсов по использованию ИИ в сфере профессионального образования.
Герман Греф отметил, что сотрудничество Сбербанка с мэрией Москвы является продуктивным — стороны работают не в первый раз совместно. «Школа 21» была запущена в Москве в качестве эксперимента, и успешность ее работы не была предопределена. При этом было очевидно, что программа представляет собой очень интересную систему обучения, и за это время была создана новая платформа, полностью работающая на технологиях Сбера. Проект развивается и расширяется, по всей России открываются школы, а также планируется развитие за рубежом. За время существования «Школы 21» было подготовлено множество студентов, готовых к новой жизни в новых условиях. Следующая цель заключается в помощи людям адаптироваться к новым технологиям. Поэтому, по словам Грефа, вкладывать в детей нужно самое важное — отсутствие страха перед технологиями и будущим.
На первом этапе 200 преподавателей московских колледжей, специализирующихся на подготовке кадров для сферы информационных технологий, пройдут две образовательные программы в кампусе «Школы 21» в Москве. Первая сотня участников уже успешно завершила программу по искусственному интеллекту.
Мэр Москвы Сергей Собянин подчеркнул, что российская столица является лидером во многих областях, включая применение искусственного интеллекта и цифровизацию в сфере образования, здравоохранения, транспорта и жилищно-коммунального хозяйства. Подписанное соглашение еще больше укрепит сотрудничество между мэрией и Сбербанком. «Школа 21» является уникальным проектом, а формат обучения в ней отличается от традиционных курсов повышения квалификации. Сбербанк, будучи крупнейшим банком в стране и лидером в цифровой трансформации, вносит значительный вклад в различные отрасли, что заслуживает уважения. Принимая во внимание, что такие технологии становятся частью всех отраслей, это имеет огромное значение для развития города и конкурентоспособности России.