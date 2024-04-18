Сбер и правительство Москвы реализуют программу обучения педагогов на базе «Школы 21»

Герман Греф отметил, что сотрудничество Сбербанка с мэрией Москвы является продуктивным — стороны работают не в первый раз совместно. «Школа 21» была запущена в Москве в качестве эксперимента, и успешность ее работы не была предопределена. При этом было очевидно, что программа представляет собой очень интересную систему обучения, и за это время была создана новая платформа, полностью работающая на технологиях Сбера. Проект развивается и расширяется, по всей России открываются школы, а также планируется развитие за рубежом. За время существования «Школы 21» было подготовлено множество студентов, готовых к новой жизни в новых условиях. Следующая цель заключается в помощи людям адаптироваться к новым технологиям. Поэтому, по словам Грефа, вкладывать в детей нужно самое важное — отсутствие страха перед технологиями и будущим.