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ПСБ и Социальный фонд России заключили соглашение по финансовому просвещению

ПСБ и Социальный фонд России заключили соглашение по финансовому просвещению

18 апреля 2024, 04:25
Фото: 1MI
17 апреля 2024 ПСБ и Социальный фонд России заключили соглашение о реализации совместных программ и мероприятий, направленных на развитие финансовой культуры граждан.

Подписи под документом поставили председатель ПСБ Петр Фрадков и председатель СФР Сергей Чирков.

«ПСБ много лет реализует комплексную программу развития финансовой и инвестиционной культуры граждан. Разработанные банком обучающие программы нацелены на формирование правильных моделей финансового поведения людей — наши специалисты используют обширный обучающий инструментарий для различных социальных категорий с учетом их профессиональных и возрастных особенностей. В сотрудничестве с Социальным фондом мы планируем масштабировать наш опыт, реализуя задачу подготовки кадров в сфере финансовой грамотности для работы с гражданами старшего поколения и социально незащищёнными группами населения, которые наиболее уязвимы в вопросах финансовой безопасности. В условиях стремительного развития технологий необходимы специальные программы финансовой грамотности, которые снизят риски этих людей, усилят их защиту от финансовых мошенников и помогут людям старшего возраста безопасно и эффективно управлять своими сбережениями», — сказал Петр Фрадков.
«Соглашение о сотрудничестве между Социальным фондом и ПСБ открывает дополнительные возможности для реализации новых социальных проектов. Достигнутые сегодня договоренности позволят улучшить доступ к финансовым услугам для многих российских граждан. У фонда накоплен значительный опыт по информационной работе с людьми разных возрастов, начиная со школьников и заканчивая старшим поколением. Мы рады участию ПСБ в этой инициативе», — отметил Сергей Чирков.
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