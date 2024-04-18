Модульбанк анонсировал услугу В2В-переводов для компаний из России

Одним из подобных новшеств на рынке финуслуг являются B2B- переводы в банках, которые можно осуществлять в режиме онлайн из любой точки мира. Благодаря этим переводам становятся возможными международные платежи, автоматизированные и интегрированные с бухгалтерскими и управленческими системами. Также банковские В2В-переводы способствуют снижению издержек на обработку платежей и обмен документами, гарантируя при этом безопасность и доступ к полной информации о состоянии счетов и истории платежей.