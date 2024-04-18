Модульбанк анонсировал услугу В2В-переводов для компаний из России

Posted Сегодня, 06:51
Published Сегодня, 06:51
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Updated Сегодня, 06:51
Одна из очевидных проблем в сфере финансовых переводов на текущий момент заключается в том, чтобы облегчить задачи, связанные с проведением международных платежей на фоне антироссийских санкций. Новые виды финансовых переводов имеют цель повышения эффективности и скорости платежей, а также предполагают задействование более надежных методов аутентификации и шифрования, которые исключают несанкционированный доступ к средствам. Все это интегрируется с современными технологиями, среди которых блокчейн или нейросети, сообщает gorod55.ru.
Одним из подобных новшеств на рынке финуслуг являются B2B- переводы в банках, которые можно осуществлять в режиме онлайн из любой точки мира. Благодаря этим переводам становятся возможными международные платежи, автоматизированные и интегрированные с бухгалтерскими и управленческими системами. Также банковские В2В-переводы способствуют снижению издержек на обработку платежей и обмен документами, гарантируя при этом безопасность и доступ к полной информации о состоянии счетов и истории платежей.
Услугу подобных переводов уже запустили крупнейшие российские банки РФ (Сбербанк, ВТБ, Альфа-Банк). С начала апреля и Модульбанк анонсировал B2B-переводы через СБП для своих клиентов.
Переводить деньги таким способом могут все индивидуальные предприниматели и юрлица, вне зависимости от действующего тарифа. B2B СБП — аналог банковских переводов по реквизитам, которыми обмениваются юрлица и индивидуальные предприниматели. Однако в отличие от классических банковских транзакций этим видом переводов можно пользоваться постоянно из любой точки мира, а происходят они моментально.
Перевод выполняют за пару кликов: контрагент присылает ссылку или QR-код для оплаты, предприниматель проходит по ссылке или сканирует этот код, подтверждая платеж в личном кабинете своего банка.
Директор по продуктам Модульбанка Евгения Васильева убеждена, что B2B-переводы через СБП можно считать серьезным прорывом на рынке.
Люди, по ее словам, уже привыкли к возможности переводить средства мгновенно и круглосуточно, а теперь такие же быстрые и комфортные денежные переводы становятся доступными для юридических лиц и ИП.
Эксперты приходят к выводу, что финансовые учреждения способны адаптироваться к любым политическим и экономическим вызовам и будут и дальше разрабатывать новые способы осуществления переводов.