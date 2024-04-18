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Published Сегодня, 11:35

Modified Сегодня, 11:35

Updated Сегодня, 11:35

Какие критерии нужно учитывать при выборе взрослого электросамоката

Какие критерии нужно учитывать при выборе взрослого электросамоката

18 апреля 2024, 11:35
Фото: 1MI
Электросамокаты стали популярным средством передвижения среди городских жителей благодаря своим удобству и практичности. Если вы только начинаете знакомиться с этим видом транспорта, важно понимать, на что обращать внимание при выборе модели для использования в городе.

Как пишет newia.ru, при выборе электросамоката следует учитывать личные предпочтения пользователя. Например, тип местности, где он будет использоваться, необходимую скорость и возможность перевозки грузов. Существует две основные категории электросамокатов: прогулочные, предназначенные для легких поездок, и внедорожные модели, которые подойдут для передвижения по грунту и неровным дорогам.

Легкие модели отличаются компактностью, невысокой скоростью, хорошей маневренностью и мобильностью, что делает их идеальными для городских поездок. Батареи таких моделей хватает на расстояние до 20 километров, что делает их оптимальным вариантом для коротких поездок в пределах 10 километров в одну сторону. Кроме того, их можно переносить в руках при необходимости.

Внедорожные модели, напротив, более массивные и весят до 30 килограммов. Они предназначены для передвижения по неровной местности, грунтовым дорогам и старому асфальту. Такие модели способны проехать значительное расстояние без подзарядки.

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