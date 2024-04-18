Какие критерии нужно учитывать при выборе взрослого электросамоката

Легкие модели отличаются компактностью, невысокой скоростью, хорошей маневренностью и мобильностью, что делает их идеальными для городских поездок. Батареи таких моделей хватает на расстояние до 20 километров, что делает их оптимальным вариантом для коротких поездок в пределах 10 километров в одну сторону. Кроме того, их можно переносить в руках при необходимости.