Эксперты: Репродуктивная диспансеризация теперь доступна по ОМС

Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин сообщил, что в 2024 году более 100 миллионов человек пройдут профилактические мероприятия, из них около шести миллионов проверят именно репродуктивное здоровье. Такие медосмотры нужны для выявления признаков заболеваний, которые могут негативно повлиять на зачатие, беременность, роды и восстановление в послеродовом периоде.