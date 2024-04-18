Эксперты: Репродуктивная диспансеризация теперь доступна по ОМС

Posted Сегодня, 06:32
Published Сегодня, 06:32
Modified Сегодня, 06:32
Updated Сегодня, 06:32
Данная профилактическая мера входит в состав программы государственных гарантий бесплатной медицинской помощи гражданам. Программа разрабатывается на текущий год и плановый двухлетний период. Начиная с 2024 года финансирование этой программы увеличено более чем на 400 миллиардов рублей за счет средств обязательного медицинского страхования. Это позитивно скажется на качестве и доступности медицинского обслуживания по полису ОМС, сообщает kp.ru.
Важным аспектом системы здравоохранения России остается работа по профилактике заболеваний. Проведение таких мероприятий возможно как в поликлиниках, так и в женских консультациях.
Отмечается, что репродуктивная диспансеризация является одним из ключевых нововведений программы государственных гарантий. Ее цель — улучшение демографической ситуации в стране.
Председатель Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС) Илья Баланин сообщил, что в 2024 году более 100 миллионов человек пройдут профилактические мероприятия, из них около шести миллионов проверят именно репродуктивное здоровье. Такие медосмотры нужны для выявления признаков заболеваний, которые могут негативно повлиять на зачатие, беременность, роды и восстановление в послеродовом периоде.
Важной частью ОМС является и проведение процедур ЭКО. По информации Минздрава России, к концу текущего года планируется выполнить не менее 450 тысяч процедур ЭКО в рамках нацпроекта «Демография». Эти процедуры предоставляются бесплатно гражданам, которые планируют стать родителями.
По данным вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, с 2022 года с применением вспомогательных репродуктивных технологий родились более 31 тысячи детей. Из них более 19 тысяч — в рамках базовой помощи по обязательному медицинскому страхованию.