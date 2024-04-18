Беги и помогай: в День защиты детей Сбер проведёт в Уфе Зеленый Марафон

«Зеленый Марафон — это большой праздник не только для спортсменов и любителей бега, но и для всей семьи. В этом году мы проведем забег в парке Кашкадан, чтобы все участники смогли насладиться прекрасными видами и с пользой провести выходной день. 1 июня, в День защиты детей, мы ждем на площадке всех желающих. Уверен, что каждый участник нашего спортивно-благотворительного праздника сможет найти для себя занятие по интересам».