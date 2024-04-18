Беги и помогай: в День защиты детей Сбер проведёт в Уфе Зеленый Марафон

Posted Сегодня, 12:27
Published Сегодня, 12:27
Modified Сегодня, 12:29
Updated Сегодня, 12:29
1 июня 2024 года Сбер проведёт в Уфе Зеленый Марафон. Спортивно-благотворительный праздник ежегодно привлекает к участию профессионалов и любителей бега разных возрастов на территории всей страны. Почему стоит посетить Зеленый Марафон Сбера в Уфе, рассказал управляющий Башкирским отделением Сбербанка Азамат Салихов.
Зеленый Марафон состоится в День защиты детей. В этот день для детей будут организованы игры и конкурсы, а для взрослых — танцы и мастер-классы. Каждый член семьи найдет занятие по душе и сможет активно отдохнуть на свежем воздухе.
Зеленый Марафон пройдет в Парке культуры и отдыха Кашкадан. Это излюбленное место для прогулок жителей и гостей Уфы. Маршруты марафона будут проложены вокруг озера Кашкадан. Зона старта и все активности для взрослых и детей будут находиться в парке по адресу: ул. Маршала Жукова, 31.
Забеги предусмотрены для участников всех возрастов. Основная дистанция — 4,2 км, что является 1/10 частью марафонского забега 42 км. Её могут пробежать участники старше 14 лет. Для детей от 7 до 10 лет предусмотрена дистанция 200 метров, а для детей от 11 до 13 лет — 400 метров. Также в программе запланированы инклюзивные забеги.
Зеленый Марафон — мероприятие со смыслом. По традиции Зеленый Марафон носит благотворительный характер. Все средства, собранные от регистрации участников в Москве, будут направлены в благотворительный фонд Сбербанка «Вклад в будущее» на организацию специализированных занятий по подготовке к школе детей с ментальными особенностями и опытом сиротства. Кроме того, участники марафона в Уфе могут сделать добровольное пожертвование в помощь детям при регистрации на сайте забега.
Азамат Салихов, управляющий Башкирским отделением Сбербанка:
«Зеленый Марафон — это большой праздник не только для спортсменов и любителей бега, но и для всей семьи. В этом году мы проведем забег в парке Кашкадан, чтобы все участники смогли насладиться прекрасными видами и с пользой провести выходной день. 1 июня, в День защиты детей, мы ждем на площадке всех желающих. Уверен, что каждый участник нашего спортивно-благотворительного праздника сможет найти для себя занятие по интересам».
Регистрация на 11-й Зеленый Марафон Сбера уже стартовала. Желающие принять участие в этом спортивном мероприятии могут зарегистрироваться на сайте забега.