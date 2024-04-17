Врач Демьяновская рассказала об опасности электросамокатов для детей и подростков

Posted Сегодня, 18:28
Published Сегодня, 18:28
Modified Сегодня, 18:28
Updated Сегодня, 18:28
По словам врача, кости продолжают расти и зреть до 18 лет у девушек и до 21 года у юношей, что делает их более подверженными серьезным повреждениям при падениях или столкновениях, пишут «Известия».
Врач также отметила, что безопасное управление электросамокатом требует хорошей координации и быстрой реакции. Однако нервно-мышечная синхронизация и скорость реакции у детей и подростков не так развиты, как у взрослых. Это связано с незрелостью префронтальной коры мозга, которая ответственна за оценку рисков и принятие решений.
Также гормональные изменения в подростковом возрасте могут приводить к рискованному поведению и забыванию правил дорожного движения. Подростковый бунт и давление сверстников также могут усугублять опасное вождение и повышенный риск травм.
Врач подчеркнула, что для безопасного управления электросамокатом необходимо знать правила дорожного движения, уметь оказывать первую помощь и знать порядок действий в экстренной ситуации.