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Published Сегодня, 18:28

Modified Сегодня, 18:28

Updated Сегодня, 18:28

Врач Демьяновская рассказала об опасности электросамокатов для детей и подростков

17 апреля 2024, 18:28
Врач-невролог Екатерина Демьяновская поделилась своим мнением об опасности использования электросамокатов детьми и подростками. Она объяснила, что дети и подростки более уязвимы для травм, так как их опорно-двигательный аппарат еще не полностью сформировался.

По словам врача, кости продолжают расти и зреть до 18 лет у девушек и до 21 года у юношей, что делает их более подверженными серьезным повреждениям при падениях или столкновениях, пишут «Известия».

Врач также отметила, что безопасное управление электросамокатом требует хорошей координации и быстрой реакции. Однако нервно-мышечная синхронизация и скорость реакции у детей и подростков не так развиты, как у взрослых. Это связано с незрелостью префронтальной коры мозга, которая ответственна за оценку рисков и принятие решений.

Также гормональные изменения в подростковом возрасте могут приводить к рискованному поведению и забыванию правил дорожного движения. Подростковый бунт и давление сверстников также могут усугублять опасное вождение и повышенный риск травм.

Врач подчеркнула, что для безопасного управления электросамокатом необходимо знать правила дорожного движения, уметь оказывать первую помощь и знать порядок действий в экстренной ситуации.

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