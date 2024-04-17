Врач Демьяновская рассказала об опасности электросамокатов для детей и подростков

Врач также отметила, что безопасное управление электросамокатом требует хорошей координации и быстрой реакции. Однако нервно-мышечная синхронизация и скорость реакции у детей и подростков не так развиты, как у взрослых. Это связано с незрелостью префронтальной коры мозга, которая ответственна за оценку рисков и принятие решений.