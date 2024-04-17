Психолог Яушева рассказала, как справиться с сезонным аффективным расстройством

Внешние причины сезонного аффективного расстройства (САР) включают смену времени года, изменения в световом дне, температурном режиме и атмосферном давлении. Все эти факторы влияют на биологические ритмы и могут вызывать изменения настроения. Также выработка гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию сна, может быть снижена. Внутренние причины включают предрасположенность к настроениям, наличие биполярного расстройства и наследственный фактор, пишут «Известия».