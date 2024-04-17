Психолог Яушева рассказала, как справиться с сезонным аффективным расстройством

Posted Сегодня, 15:28
Published Сегодня, 15:28
Modified Сегодня, 15:28
Updated Сегодня, 15:28
Внешние причины сезонного аффективного расстройства (САР) включают смену времени года, изменения в световом дне, температурном режиме и атмосферном давлении. Все эти факторы влияют на биологические ритмы и могут вызывать изменения настроения. Также выработка гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию сна, может быть снижена. Внутренние причины включают предрасположенность к настроениям, наличие биполярного расстройства и наследственный фактор, пишут «Известия».
Симптомы САР могут быть разными: пониженное настроение, проблемы с мышлением, концентрацией и памятью, апатия, проблемы со сном, головные боли, повышенная утомляемость, беспокойство и раздражительность, избегание общения и потеря интереса к привычным занятиям.
Чтобы справиться с неприятными симптомами, рекомендуется поддерживать физическую активность, проводить время на свежем воздухе, соблюдать режим сна и заниматься любимыми делами. Важно также общаться с другими людьми, даже если хочется изолироваться. Питание также играет важную роль — сбалансированное питание, содержащее достаточно белка, может помочь справиться со симптомами.
Психотерапия также может быть полезна для облегчения симптомов САР. Если у вас появляются признаки этого расстройства, важно дать себе время и не ожидать мгновенного выздоровления.