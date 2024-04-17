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Published Сегодня, 15:28

Modified Сегодня, 15:28

Updated Сегодня, 15:28

Психолог Яушева рассказала, как справиться с сезонным аффективным расстройством

17 апреля 2024, 15:28
С приходом весны у многих людей возникают неприятные симптомы, такие как упадок сил, головные боли и апатия. Это состояние обычно называется «весеннее обострение» (легкая форма сезонного аффективного расстройства). Как с ним справиться, рассказала психолог Дарья Яушева.

Внешние причины сезонного аффективного расстройства (САР) включают смену времени года, изменения в световом дне, температурном режиме и атмосферном давлении. Все эти факторы влияют на биологические ритмы и могут вызывать изменения настроения. Также выработка гормона мелатонина, отвечающего за регуляцию сна, может быть снижена. Внутренние причины включают предрасположенность к настроениям, наличие биполярного расстройства и наследственный фактор, пишут «Известия».

Симптомы САР могут быть разными: пониженное настроение, проблемы с мышлением, концентрацией и памятью, апатия, проблемы со сном, головные боли, повышенная утомляемость, беспокойство и раздражительность, избегание общения и потеря интереса к привычным занятиям.

Чтобы справиться с неприятными симптомами, рекомендуется поддерживать физическую активность, проводить время на свежем воздухе, соблюдать режим сна и заниматься любимыми делами. Важно также общаться с другими людьми, даже если хочется изолироваться. Питание также играет важную роль — сбалансированное питание, содержащее достаточно белка, может помочь справиться со симптомами.

Психотерапия также может быть полезна для облегчения симптомов САР. Если у вас появляются признаки этого расстройства, важно дать себе время и не ожидать мгновенного выздоровления.

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