Невролог Демьяновская развеяла пять мифов о стрессе

Третий миф, что жизнь в деревне и на природе снижает стресс. На самом деле, факторы, вызывающие стресс, могут быть присутствовать везде. Важно иметь благополучную семью, удобное жилье и работу, чтобы жизнь была комфортной, даже в большом городе.