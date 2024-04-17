Невролог Демьяновская развеяла пять мифов о стрессе

Posted Сегодня, 12:28
Published Сегодня, 12:28
Modified Сегодня, 13:02
Updated Сегодня, 13:02
Первый миф, что любой стресс является плохим. На самом деле, короткосрочный стресс может быть полезным и помочь справиться с важными задачами. Он также тренирует иммунную и нервную системы, активизируя их работу. Кратковременный положительный стресс, связанный с творческими и интеллектуальными задачами, может помочь сохранить умственные способности в старости, пишут «Известия».
Второй миф, что стресс вызывается только негативными событиями. На самом деле, стресс могут вызывать любые внешние раздражители, включая радостные события и физические факторы, такие как недостаток сна или жара.
Третий миф, что жизнь в деревне и на природе снижает стресс. На самом деле, факторы, вызывающие стресс, могут быть присутствовать везде. Важно иметь благополучную семью, удобное жилье и работу, чтобы жизнь была комфортной, даже в большом городе.
Еще один миф заключается в том, что стресс легко заметить по поведению человека. На самом деле, признаки стресса могут быть не очень явными и проявляться постепенно, такие как раздражительность или ухудшение памяти.
Длительный стресс может привести к разрушению нервных клеток головного мозга. Однако нейроны все же могут образовываться из стволовых клеток, особенно в зубчатой извилине гиппокампа. Улучшение условий жизни и удовлетворение потребностей помогают этому процессу.
В целом, стресс не всегда является отрицательным, и важно находить баланс между короткосрочным положительным стрессом и предотвращением длительного стресса.