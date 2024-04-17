Глава РЭО анонсировал запуск кампании по приему заявок на «Зеленую премию»

Posted Сегодня, 18:55
Published Сегодня, 18:55
Modified Сегодня, 18:57
Updated Сегодня, 18:57
В ходе своего выступления на площадке МИСиС гендиректор РЭО выразил удовлетворение от новой встречи с прежними победителями «Зеленой премии», которые являются экологическими лидерами и способствуют формированию новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек. Он отметил, что в текущем году список номинаций премии решили расширить, и рассказал о появлении в общественном треке одноименной номинации «Экологический лидер». При участии движения «Экосистема» РЭО будет искать новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтеров, экоактивистов, общественных деятелей и граждан, занимающихся реализацией экопроектов и тематических мероприятий. «Раньше общественные проекты были одной номинацией, а теперь это пять отдельных наград», — подытожил глава РЭО.
Кроме номинации «Экологический лидер» расширенный перечень общественного трека включает номинации «Экологическая семья», «Экологические центры», «Студенчество» и «Экологическое предпринимательство», сообщает newsnn.ru.
Профессиональный трек также пополнился новыми номинациями. В этом году эксперты оценят внешние корпоративные проекты, целью которых является формирование новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек среди населения, а также внутренние корпоративные проекты, в рамках которых реализуются и модернизируются различные ESG-практики для экологизации собственных компаний и производств.
В числе прочего к списку добавят номинации трека «Юннаты», призванного поощрять лучшие экопроекты и практики активистов в возрасте 10–18 лет. Участниками трека, который пройдет в сотрудничестве с российским движением детей и молодежи «Движение первых», станут ребята из юннатского движения.
По словам первого заместителя председателя Комитета ГД РФ по экологии Вячеслава Фетисова, экологическое просвещение — это основной фактор в процессе формирования экологической культуры граждан и развития ответственного отношения к природе.