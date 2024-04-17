Глава РЭО анонсировал запуск кампании по приему заявок на «Зеленую премию»

В ходе своего выступления на площадке МИСиС гендиректор РЭО выразил удовлетворение от новой встречи с прежними победителями «Зеленой премии», которые являются экологическими лидерами и способствуют формированию новой культуры осознанного потребления и экологичных привычек. Он отметил, что в текущем году список номинаций премии решили расширить, и рассказал о появлении в общественном треке одноименной номинации «Экологический лидер». При участии движения «Экосистема» РЭО будет искать новых героев в сфере экологии: лидеров общественного мнения, волонтеров, экоактивистов, общественных деятелей и граждан, занимающихся реализацией экопроектов и тематических мероприятий. «Раньше общественные проекты были одной номинацией, а теперь это пять отдельных наград», — подытожил глава РЭО.